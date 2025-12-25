شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)

قدمت أسرة الطالب الذي أثار غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, إعتذار رسمي لكل الشعب السوداني, بسبب ما بدر من إبنهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب “ساتي”, كان قد ظهر في مقطع متداول وهو يرقص أمام معلمه داخل الفصل الدراسي.

أسرة الطالب, ممثلة في “خاله”, قدمت إعتذار رسمي لكل الشعب السوداني, أعلنت من خلاله عن آسفها الشديد عن ما بدر من إبنهم.

وقال خال, الطالب ساتي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي).

