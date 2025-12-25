شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة “العرضة”: (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بتفاعل واسع من متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لمشاركة الفنانة الملقبة بملكة الرق, في حفل زواج سوداني, أحيته بالقاهرة.

وأظهر الفيديو الذي قامت بنشره ميادة قمر الدين, العريس وهو يرقص على طريقة “العرضة”, السودانية, في أجواء سودانية, أًيلة وجميلة.

وكتبت ملكة الرق, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (العريس الفرفوش سمح … قبل شويه كنت في حنه استمتعت جداً.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها).

محمد عثمان _ النيلين