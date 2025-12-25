إسحق أحمد فضل الله يكتب: (انس. ٢)

وفي الحرب الآن تقول مواقع أبي جهل للمسلم:

لا تتبع مذهبًا. فأنت إن اتبعت أحمد أو مالك أو… كنت قد ألغيت عقلك وعبدت صنمًا.

والمسلم المسكين يُلغي عقول آلاف الأئمة، وملايين الفقهاء، ويحكم عقله هو.

وهذا يشبه أن تقول لمن يبحث عن حقائق الجغرافيا إن عليه أن يطوف الأرض ويعيد دراسة البحار واليابسة والحدود والناس وملايين الملايين من الأشياء حتى يتأكد بنفسه من كل شيء،

أو مثل أن يبتكر الأدوية لنفسه إن مرض.

ومن يتبع الدعوة هذه ليس مخدوعًا…. من يتبع الدعوة هذه هو شخص لم تكن له صلة بالإسلام ابتداءً. وهو إنما كان يبحث عن خرم في الحائط يهرب به من الإسلام.

……

أستاذ عبد العزيز

تصرخ حين تجد من يشتمون الإسلام، ومن يدعمون كل عدو له…

والسؤال هو:

ما دمت أنت قد جعلتهم حكمًا وقاضيًا، وجعلت لهم الحكم على الإسلام، فإن من يتهم الإسلام هو أنت….

……

القاضي

في تجربة مثيرة في الستينات، رسام ينطلق إلى السجن ويرسم وجوه المجرمين،

ثم الرسام يرسم وجوه الحيوانات…. الماعز، والنمر، والثور، و… و

والرجل يقارن، ويجد المفاجأة.

المفاجأة كانت هي أن ملامح كل مجرم تتطابق مع نوع من الحيوان.

الرسام يجد أن هناك المجرم الكلب، والمجرم الأسد، والمجرم النعجة، و….

وفي الثمانينات رسام إيطالي يرسم رسمًا للشيطان… ليفاجأ بسفارة الإمارات ترفع عليه دعوى بأنه رسم بن زايد، باعتبار أنه الشيطان.

الغريب أن الوجه كان هو فعلًا وجه محمد بن زايد.

…. والرسم كان يمكن أن يعبر دون أن ينتبه إليه أحد…. لكن ذكاء السفير يجعل الناس والشاشات والصحف تلتفت إلى الحدث، وإلى حقيقة أن محمد بن زايد هو الصورة البشرية للشيطان.

والسؤال هو…. ما الذي يستطيع الشيطان فعله أكثر مما فعل محمد بن زايد؟

ومن يظن أننا نشتم الرجل فهو واهم، فنحن لا يدهشنا أن يكافئ بن زايد الفنان لأنه أصاب الصورة الحقيقية له.

…….

وترس يخلع بنطلونه على المنصة، في مؤتمر لقحت… ولعله خلع أكثر.

والرجل كان يشير إلى الحرية التي يريدون.

والرجل لم يفعل أكثر من كشف ما في نفوس قحت…. عمليًا.

ونحن يدهشنا أن يدهش الناس للفعل هذا…

ويبقى أن من خلع سروال ترس هو درهم الإمارات…. لا حرية، ولا حنث…. وأن من أطلق مظاهرة أم درمان الأسبوع الماضي هو درهم الإمارات.

ويبقى أنه قبل عشر سنوات لما أراد عرمان إخراج مظاهرة ضد قانون النظام العام لم يجد إلا نوعًا معينًا من النساء.

وصحيفة محمد أحمد تخرج صباح يوم المظاهرة بمانشيت هو: (اليوم.. مظاهرة العاهرات).

وعندها لم تخرج امرأة واحدة.

حتى الفلانيات…. رفضن الأمر العلني.

وقحت الآن تطلب الأمر هذا وتقدم النموذج العلني….

المهم… كلها أسبوع ويطل على الطرقات قانون النظام….

إسحق أحمد فضل الله