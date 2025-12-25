نقاط ميليشيا الجنجويد: الرزيقات مجانا (فرع الماهرية) المسيرية 250 ألف ج والقبائل الأخرى (..)

انشئت ميليشيات الجنجويد نقاط تفتيش وبوابات لنهب المواطنين في إقليم دارفور، حيث يتم التعامل مع المارين بناءً على الانتماء القبلي؛ فإذا كان الفرد من قبيلة الرزيقات (فرع الماهرية) يُسمح له بالمرور مجانًا، أما المنتمي لفرع المحمودي فيُلزم بدفع مبلغ 70 ألف جنيه، بينما يُطالب المنتمي لفرع النوايبي بدفع 170 ألف جنيه مع التعرض للإساءة اللفظية.

​وفيما يخص المكونات الأخرى، يُفرض على المنتمي لقبيلة المسيرية دفع 250 ألف جنيه، وترتفع القيمة للمسيرية الزرق لتصل إلى 290 ألف جنيه. أما في حالة الانتماء لقبائل الزغاوة أو الفور او الفلاته ، فيتم مصادرة المركبة بشكل كامل وخطف الراكب مع المطالبة بفدية مالية، في حين يتعرض أبناء قبيلة السلامات لصفع ويقال ليهم انتم تشادين لا تملكو حواكير لكي تقود في زلط دارفور ويدفع مبلغ 900 الف

Waad Omar Al-Aseel

