أيام الكريسماس ورأس السنة

سيادتو عماد عبدالله لما يفتش دفاتره القديمة، بهزنا ويهلل روحنا، ويخلينا معلقين بين السماء و الواطة. الليلة نكش لينا حاجات زمااان و ازعم أننا جيل محظوظ شديد، شفنا وسمعنا كله القالوا سيادتو عماد. عاوز احكي حاجة صغيرة عن جانب يمكن الناس ما بتحسه.

من نعم البوليس على أني اشتغلت فترة في نقطة الدرجة الأولى (العمارات) الكلام دا 91 تقريباً، اها أيام الكريسماس و رأس السنة 90٪ من الحفلات بتكون في دائرة اختصاص النقطة النادي السوري، القبطي، الأرمني،…. الخ واشهر منظمي الحفلات وقتها هو عبده زمان وعربيته السيهان بيرد البيضاء.

رئيس النقطة كان عمك النقيب الطيب أبشر له الرحمة والمغفرة، مترقي من الصف، وبنوم بدري شديد يصلي العشاء ويرقد، الناس كانت عايشة في صفا وتامين، عشان كدا تأمين وحراسة الحفلات دي ما كان هاجس أمني ومافي مهددات أمنية تذكر، الشغلة كلها بنقوم بيها نحن تلاتة أنا ملازم ومعاي اعمامك الصول بشير و الرقيب عبدالعزيز وعندنا عسكري واااحد قدام كل نادي.

أواخر 2022م يوم بعد المغرب جيت ماري قدام نقطة الدرجة الأولى البقت قسم، لقيت في صيوان قدام القسم وبواليس كتاااااار ناس لابسة كاكي البوليس الفيروزي وناس لابسة كاكي مموه واحتياطي مركزي ما يديك الدرب دفارتهم مرصوصة رص وشي لواءات وعمداء وناس لابسة سفاري وناس لابسة بدل وعييييك هيلمانة قايمة، انا قلت خلي بالك القصة دي يا انقلبت يا انقلبت.

اتصلت على احد الزملاء يا حبيبنا الليلة في شنو في الدرجة الأولي، الدنيا دي مقلوبة كدا قوات ضاربة وبواليس ومباحث؟؟ قال لي كيف ياااخ دي ما ايام الكريسماس ورأس السنة شكرته على المعلومة، وقلت في سري والله البلد دي وجبت منها الهجرة أو كما قال جدي بس ساي ما سم‎عنا كلامه.🤭

عمر عثمان