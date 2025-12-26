⛔⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه. هب أن اللايفاتي الذي ذكره الممثل تروس هو من عتاة الكيزان اللايفاتية الداعمين للجيش ومن بلابسة الميديا العظماء، وبدلاً من أن يقول تروس أن من بيننا داعم للد-عم السريع وخشمو كبير، قال هذا الشخص كوز يؤجج في الحرب عبر لايفاته. في اعتقادك ما كان رد الحضور، هل ضحك وابتسامات أم هتافات ولعنات مدوية “”أي كوز ندوسو دوس أي” وهستيريا وغضب وتشنجات ستنتهي

بطرده الكوز من القاعة؟

وحتى أسهل عليك الإجابة أقول لك أن ردة الفعل كانت ستكون ” اي كوز ندوسو دوس” وكنت سترى الجمهور يخرج من طوره ويستعيد ذكريات أحداث صالة قرطبة ويطرده بالجزمة وسيسيره بالهتافات. ولكن ولكن لماذا ينتفضوا ضد الكوز ولم ينتفضوا ضد الجنجويدي في هذا الفيديو؟؟؟ أحضروا الفيديو واكتبوا تعليقاتكم وإن شاء الله نجي نجاوب ليكم على السؤال دا.

*الفيديو يوم أمس في نيروبي كينيا

حسبو البيلي

