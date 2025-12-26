الطيب صالح: وكتشنر التي كانت تعاكسنا أغرقها الله في بحر الشمال يا خينا.

*”كتشنر التي كانت تعاكسنا” مراوحة على عبارة كانت في جيلنا عن جماعة نوبة الشمال سعدوا بمصرع الأمير عبد الرحمن النجومي الذي خرج لفتح مصر في معركة توشكي (أغسطس 1889). فقالوا “ود النجومي التي كانت تعاكسنا أغرقها الله في توشكي يا خينا”.

وجدت بعض شبابنا يحمل على خطة الخليفة عبد الله العسكرية التي جرعتنا هزيمة كرري (1898) على يد كتشنر وجيشه الغازي. وبدا لي من قولهم إنهم كمن اعتقد أنه لا يخطئ في حساب الحرب إلا “جهلول” مثل الخليفة عبد الله “الداعشي”. وما علموا أن كتشنر، الذي كسر المهدية، ارتكب في خطط الحرب العالمية الأولى أخطاء كلفت بريطانيا خسارة في الضحايا فاقت خسارتنا في كرري. فإلى القصة:

في رواية “موسم الهجرة للشمال” للطيب صالح قال بطلها، مصطفى سعيد، إن الإمبرياليين حقنوا شرايين التاريخ بالعنف الأوربي. وتشهد بذلك معارك “سومي” و”فردي” اللذين عنفهما أمثولة. وأخذني حب الاستطلاع إلى قوقل لأعرف عن المعركتين. ولم أصدق أني سأعثر في تاريخهما بكتشنر “فاتح السودان وناشر العمران” كما كنا نقرأ في كتب المطالعة. وهو فتح خاض فيه في معركة كرري (سبتمبر 1898)، التي لم تدم سوى ساعات، فوق جثث 10800 من الأنصار ونحو 16000 جريح. وبلغ الفتك حداً أمر ضابط جنوده بتوفير رصاصهم بالكف عن الضرب.

وكان عنف كتشنر في كرري هو الذي زكاه ليقود الحرب ضد البوير في جنوب أفريقيا في 1899. والبوير هم الأفريكان البيض الذين ساوموا مانديلا والسود المساومة المعروفة في 1994. وبلغت فظاعة حرب البوير حداً وحشياً احتج عليه الرأي العام الأوربي. ففيها ابتدع الإنجليز نظام “معسكرات الاعتقال” لأول مرة. وهي أخذ للبرئ بجريرة الظالم.

أما سومي وفردان الطيب صالح فهما من معارك الحرب العالمية الأولى (1914-1919). وسومي، وهي الأبشع في التاريخ، حدثت بين يوليو ونوفمبر 1916. ودارت المعارك في وسط فرنسا التي احتلها الألمان. وسبب سومي أن الإنجليز أرادوا شغل الألمان ليحركوا قواهم فيخففوا الحمل عن فرنسا التي دوخها الألمان في فردان. وضحايا تلك الحرب 420 ألف من البريطانيين مات منهم 125 ألفاً. منهم نحو 60 ألفاً في اليوم الأول للمعركة. ناهيك عن ضحايا الألمان والفرنسيين. وانتهت المعركة ولم يسترد الإنجليز سوى 6 أميال فقط من أرض فرنسا أي أنهم خسروا 88 ألف جندي مقابل الميل الواحد.

ما دخل كتشنر هنا؟ كيف! ليس من دم في تلك السنوات إلا وكان الرجل من سفاكه. فأكثر الدم البريطاني الذي أريق كان من كتائب رتبها كتشنر كوزير للحربية في بريطانيا. فقد دعا البريطانيين للتطوع للحرب في فرق أصبح اسمها “كتائب الأصدقاء (pals)”. وكان كل متطوع قد علم من الإعلام أن كتشنر نفسه، وزير الحربية، قد دعاه لينجد الوطن. وبدا لي أنه بنى هذه الفيالق على خبرته في السودان وجنوب أفريقيا. فلربما استرعى انتباهه حمية أنصار المهدي والوطنيين البور في جنوب أفريقيا للفداء وأكثرهم ليس من الجند النظامية. وراقت له الفكرة فدعا المتطوعين غير المحترفين أن يأتوه “قبائلاً قبائلاً” لتكون بينهم مودة ورحمة وفدائية. فأنت تجد من بين هذه الفرق المتطوعة فرقة من ليفربول ومانشستر وغيرها.

ولم ترحم المدافع الألمانية النارية جنود كتشنر الأصدقاء كما لم ترحم أنصار الدين في كرري. فلم تنجهم في الحالين شجاعتهم وحصدتهم المدافع حصداً. ووضح أخيراً أن الألمان احتلوا موقعاً كاشفاً لتحركات الإنجليز فأصلوهم ناراً. ووصف ناج من المعركة بسالة الجند ومكر السلاح الناري كما قد تجده في وصف كرري:

(مات كثيرون على أسلاك العدو الشائكة كما نفقوا على الأرض مثل سمك تمكنت منه شبكة صياد. وتعلقوا بالسلك في اضجاعات شاذة. بدا بعضهم وكأنه يصلي. ماتوا وهم على ركبهم وحال السلك الشائك دون سقوطهم. لقد فعلت المدافع الأتوماتيكية فعلها فيهم).

هذه بوابة لدراسة الفكر التاريخي عند الطيب صالح. فقد بدأت روايته ذاتها بفعل مدافع كتشنر الأتوماتيكية التي قصمت ظهر المهدية في السودان.

بمناسبة كتشنر. لم يحضر الرجل موقعة سومي وإن مات فيها جنوده بالطن. فقد كان في يونيو 1916 على سفينة غرقت في بحر الشمال وهو في طريقه إلى روسيا.

تلك كتشنر التي كانت تعاكسنا أغرقها الله في بحر الشمال يا خينا.

عبد الله علي إبراهيم