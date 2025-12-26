ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى “بلاغات جنائية”: (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)

كشف ناشط سوداني, عن تلقيه مكالمة من الشيخ المعروف الأمين عمر الأمين, عقب تصاعد الخلافات بينهما حتى وصلت لتقديم بلاغات جنائية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الناشط “شهاب محمد”, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تدوينة كشف من خلالها عن ما دار بينه وبين الشيخ.

وقال “شهاب”: (الحوار الذي دار بيني وبين شيخ الامين.. هاتفني احد الاخوه جزاه الله خير وكان يجلس معه الشيخ الامين واعطاه الهاتف بعد ما تطايبنا بالسلام كان سؤاله لي (انت عندك مشكلة معاي يا شهاب زعلان مني في شي )

لم يكن هنالك جواب مني واضح وصريح فردد لي بسؤال اخر (انت بتحارب فيني ولا بتحارب في عمل الخير الانا بقدمه )

انا يا شهاب اتوفرت لي كل العروض عشان امرق ورفضت عشان خاطر المساكين القدامي ديل فيهم الفقد ابوهو والفقد امه ومنهم نساء فقدو ازواجهم وما كان في مكان يضمن ليهم قوت يومهم الا بيتي يااخ انا ما عاوز منك شي بس خت نفسك مكاني او مكان الاسر ديل انت موقفك ح يكون شنو؟ فقال لي (انا والله ما عندي معاك مشكلة ولو انت غلطت علي انا عافي ليك لوجه الله تعالى والبلاغ ده انا لغيته من اول يوم وخلينا ننتهي من عملنا ده وبعدها نشوف الكاتبه ربنا شنو.. والله لم اجد ما اقوله له سوا العفو والعافية).

محمد عثمان _ النيلين