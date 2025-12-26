بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر “الآيس” بأم درمان بعد كمين ناجح

بعد كمين ناجح قام به “الطوف المشترك”, بمحلية كرري, بمدينة أم درمان, نجحت الشرطة السودانية, في القبض على أكبر مروج لمخدر “الآيس”.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد نشر الناشط الذي كان ضمن الكتيبة التي قامت بتنفيذ الكمين “شهاب محمد”, مقطع على حسابه عبر فيسبوك, كشف فيه عن لحظة القبض على مروج “الآيس”.

وقال شهاب: (في عملية نوعية من قبل الطوف المشترك كرري تم عمل كمين محكم لمروجي ومتعاطي الايس “الشبو” ففر صاحب التكتوك هاربآ ولكن تمت ملاحقته والقبض عليه وبحوزته معروضات وهو في حالة اللاوعي..شكرآ الشرطة السودانية).

محمد عثمان _ النيلين