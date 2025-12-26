بالصورة.. “الإستكانة مهمة” ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة إيمان الشريف, تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت من خلالها على الأخبار التي تتحدث عن خلافها مع مدير أعمالها مجاهد حسن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن شائعات كانت قد انطلقت قبل أيام عن خلاف نشب بين المطربة ومدير أعمالها أدى لتوقف التعامل بينهما.

وكتبت الشريف, في تدوينة حظيت بتفاعل واسع أرفقت معها صورة تجمعها بمدير أعمالها: (مجاهد حسن, مدير أعمالي, أخوي الما ولدتو أمي, وعشرة سنين).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يبقى دوماً صديق العمر حتى نشيب معها), وختمت المطربة تدوينتها قائلة: “الإستكانة مهمة”.

محمد عثمان _ النيلين