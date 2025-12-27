شاهد بالفيديو.. “تعب الداية وخسارة السماية” حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: “لونك ضرب”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي, غاضبة بعد السخرية التي تعرضت لها داخل التعليقات خلال ظهورها في بث مباشر.

وقالت أمنية, في حديثها أن أحد المعلقين تنمر عليها قائلاً: (لونك ضرب وكبرتي), نجمة السوشيال ميديا ردت على طريقتها الخاصة معبرة عن استغرابها من تنمر الرجال, حيث قالت في ردها: (تعب الداية وخسارة السماية).

محمد عثمان _ النيلين