شاهد بالفيديو.. هددهم بالعصا.. عامل سوداني بالسعودية يجبر كفيله وأبنائه على تشجيع منتخب بلاده في أمم أفريقيا

تصدر مقطع فيديو متداول “الترند”, على مواقع التواصل السودانية, والسعودية, وذلك بعد انتشاره بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر عامل سوداني, بأحد المنازل بالمملكة العربية السعودية, وهو يطالب كفيله وأبناء الكفيل بتشجيع منتخب بلاده, صقور الجديان, في بطولة أمم أفريقيا, المقامة حالياً بالمغرب.

العامل السوداني, ظهر وهو يلوح بالعصا مهدداً أبناء الكفيل, ويطالبهم بتشجيع منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري, وسط ضحكات كفيله.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر العامل السوداني, عن غضبه الشديد بعد استقبال السودان, للهدف الأول ليقوم بقفل التلفاز.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالبلدين, تفاعل مع المقطع وأشاد بالروح الجميلة بين العامل السوداني, وكفيله السعودي, الذي ظل يحرص على نشر مقاطع فيديو لعامله السوداني.

محمد عثمان _ النيلين