إسحق أحمد فضل الله يكتب: (والحكومة العالمية تتمدد)

والجهل المخلص للإسلام يقتل علي بن أبي طالب بدعوى أنه انحرف عن الإسلام.

والجهل النشط يردد أن المؤمنين خديجة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الأربعين… بينما كانت في الثامنة والعشرين.

وأسامة بن زيد أمه كانت هي من تعود بالنبي (وهو طفل) من الآباء إلى مكة.

ولنفترض أنها كانت في الثالثة عشر، وأنها عاشت الأعوام الأربعين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة.

إذن لا يمكن أن تكون قد ولدت أسامة وهي فوق الأربعين، مما يعني أن أسامة لم يكن في السابعة عشر لما قاد الجيش.

……

وفِي التاريخ، الجهل النشط يقتل آلاف العلماء، والولاة، ويحاصر الطبري في بيته حتى الموت (رفضوا خروج جنازته) بدعوى أنه كافر.

والإخلاص الأبلَه للإسلام يصنع الخوارج.

والجهل النشط هذا يستخدمه مؤلف مصري ليقول إن الإسلام جهل مسلح.

(وقوستاف لوبون، حين يكتب عن حروب المسيحيين ضد بعضهم، يقول عن الفظائع إنها شيء لا يرتكبه إنسان له عقل… مؤمنًا كان بالله أو غير مؤمن).

……..

وفقر العقل وفقر الجيب هما ما يصنع الفظائع (الإسلامية) هذه، ما بين حصار عثمان وحتى قحت أمام القيادة.

والجهل المسلح هذا هو ما يركبه مشروع الديانة الإبراهيمية الآن…

……

لكن، ما كل الدول فقيرة حتى تغرق في الدين.

لكن… لابد من وسيلة للتسلل…

والسعودية لضرب الثراء عندها قالوا لها: استوردي عمالة،

واستوردت.

والعمالة لابد لها من مساكن،

والسعودية شيدت المساكن،

والمساكن لابد لها من طرق وكهرباء وأسواق… و… و

والسعودية تصرف المليارات… والسعودية تجد الجريمة الحديثة.

والإمارات شيء آخر.

الإمارات استوردت العمالة بكثافة،

والإمارات تعدادها أقل من مليون،

والعمالة… وتسعة أعشارها من آسيا.

البوذية تعدادها ملايين، ولن يخرجوا.

والإمارات يجري ابتلاعها.

والإمارات ومنذ أعوام قليلة تقوم فيها معابد لكل الأديان،

ووسط الزحام هذا تقوم المعابد الإبراهيمية.

ومنذ أن شرعنا في الحديث هذا تختفي مقالاتنا من الفيس.

إسحق أحمد فضل الله