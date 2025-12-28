مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)

2025/12/28
457190005 8532692790128121 5810774773703763961 n 768x1024 1 jpg 1

شاركت المودل, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, أمل المنير, صورة عبر الحالة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت النجمة التي تلقب نفسها باسم “أمول”, في الصورة مع زوجها الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع.

aaff0077 694d 4b38 9f7d 3ee6fe95c163 e1766949001570

وكان زوج أمل المنير, قد تم اغتياله في بداية المعارك بين الجيش, وقوات الدعم السريع, بالعاصمة الخرطوم, وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما.

وكتبت المودل, “أمول”, في حالتها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي).

محمد عثمان _ النيلين

 

