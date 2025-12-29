شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تحذر المطربين: (عديل خراب وش.. مافي زول يغني غناي والمحامي بتاعي قاعد ما عنده شغلة)

حذرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, المطربين من ترديد أغنياتها في الحفلات الغنائية, وذلك خلال حديثها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, غاضبة من ترديد المطربين لأغنياتها الخاصة.

وقالت “القلعة”: (عديل خراب وش.. مافي زول يغني غناي, معقولة لكن زول سلام الله ما بديك ليهو ويغني غناك, أمشوا اشتروا أغاني من الشعراء وغنوها).

وتابعت محذرة المطربين بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أصلا المحامي بتاعي قاعد ما عنده شغلة, خلي بعد كدة يشتغل).

محمد عثمان _ النيلين