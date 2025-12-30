من أحاجي الحرب():

○ د. Mohammed Elfatih

□□ القحاطة عندهم نمط ساذج في التفكير اسمه التبسيط المفرط (Oversimplification) وهو نمط اختزالي يتعمد فيه البني آدم على تقليص القضايا المعقدة إلى خيارات محدودة أو ثنائيات، بما يؤدي إلى إقصاء التعقيد والسياق وتزييف طبيعة الواقع، وغالبًا ما يستخدم كأداة لتبرير موقف مسبق أو فرض رؤية أحادية.

مثلا زي الغُر الاسمه خالد سلك ده، المتابع لطريقة كتاباته دائما بتلقاها محصورة في نمط التبسيط المفرط،

قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر كانوا مقسمين الناس مع/ضد التحول الديمقراطي

بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر مقسمين الناس مع/ضد الانقلاب

بعد الحرب مواصلين في نفس السذاجة دعاة حرب بلابسة/ لا للحرب

الليلة كمان طلع بتقسيم جديد حسب تفكيره الساذج انه التقسيم الحل العسكري/ التفاوض.

في حين انه راعي الصأن في الخلاء يعلم ان التفاوض في الحروب جزء لا يتجزأ من الحل العسكري، حيث ان استخدام الضغط العسكري هو وسيلة لدفع طرف نحو التفاوض للاستسلام او ايقاف تمرده وخضوعه لشروط الدولة.

الاكتر من كدة، حاليا بعد التطورات في البحر الاحمر، الحرب في السودان اخذت بُعد جديد وهو أمن البحر الاحمر، وتكشفت الاسباب الحقيقية وراء تمرد مليشيا دقلو حتى للدول الكانت ماخدة وضعية حياد زي السعودية مثلا وبقت الاولوية مواجهة الخطر ده والوقوف ضده، لذلك نوع خطابات القحاطة دي واهتماماتهم بقت هامشية جدا ولا يعتد بها لانهم طرف تابع وضنب للمليشيا ومن وراءهم الكفيل.

فالخلاصة، يا عميل يا ارزقي Khalid Omer Yousif بطل السذاجة والاستهبال، واخد مصاريف عمالتك واستمتع باقامة الكفيل وانت ساكت، بدل الازعاج الكتير بتاعك ده، لانه لا قيمة له.