شاهد بالفيديو.. ناشط المليشيا الشهير عبد المنعم الربيع يفجرها داوية: (خالد سلك هو من أشعل الحرب بين الجيش والدعم السريع وليهو حق ياسر العطا يسميكم “أم كعوكات”)

فتح الإعلامي, والناشط, بمليشيا الدعم السريع, عبد المنعم الربيع, النار على القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف “سلك”, وذلك خلال حديثه في بث مباشر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اتهم الربيع, القيادي بقوى الحرية والتغيير, بالتسبب في إشعال الحرب بين الجيش, والدعم السريع.

وقال ناشط الدعم السريع, أن “سلك”, كان يعلم أن الإتفاق الإطارئ سيقود لحرب, ورغم ذلك أصر عليه وهو ما تسبب في إشعال الحرب.

الربيع, هاجم “سلك”, بعد انتشار أخبار تتحدث عن إتصاله بأبو عاقلة كيكل, وتحدث بطريقته الساخرة, عن “القحاتة”, قائلاً: (ليهو حق ياسر العطا يسميكم “أم كعوكات”).

محمد عثمان _ النيلين