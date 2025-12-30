السودان بلد صالح : الضربة التي غيرت قواعد اللعبة الدولية .

• لم تكن الغارة السعودية على شحنات أسلحة إماراتية في ميناء المكلا حدثاً ثانويا، بل لحظة كاشفة لانهيار تحالف بني على المصالح والخداع لا على الثوابت والمواثيق.

• لأول مرة، تعلن الرياض عملياً أن أمنها القومي خط أحمر، وأنها لن تسمح لأي قوة إقليمية ” مهما كانت قريبة ” بأن ترث دور إيران في اليمن أو تعيد هندسة الجغرافيا السياسية على حسابها.

• الرسالة كانت مباشرة: تقسيم اليمن خط لا يسمح بتجاوزه، ودعم المليشيات الانفصالية لم يعد مقبولًا تحت أي غطاء.

• ما جرى أعاد رسم خطوط النفوذ، وأثبت أن زمن ” التوسع الصامت ” الذي تمارسه سلطة ابو ظبي انتهى، وأن من يغامر بتطويق الدول الكبرى سيدفع الثمن علناً.

• إنها لحظة مفصلية في تاريخ التحالفات العربية: إما احترام سيادة الدول ووحدتها، أو الدخول في صراع مفتوح لن يخرج منه أحد رابحاً.

حفظ الله المملكة العربية السعودية 🇸🇦

Basher Yagoub