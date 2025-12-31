دليل الرجل الذكي في نفي تهمة العمالة:

– أحلف بدين أمك أن الحرب السودانية سببها فشل الدولة السودانية والنخب السياسية.

– أرتكب مغالطة منطقية بائسة تصور أن الحديث عن تدخل خارجي حاسم وكثيف – بتسليح ملياري ومرتزقة من الجوار الأفريقي إلي جبال كولومبيا – يعني إنكار وجود مشاكل داخلية ساهمت في خلق بيئة ساعدت علي إشعال الحرب.

– صور النقاش عن أسباب الحرب بأنه اختيار حصري بين عوامل داخلية أو خارجية.

– ولا تعترف بأن معظم الصراعات المعقدة تتشابك فيها عوامل محلية وإقليمية ودولية.

– تجاهل تماما الحقيقة البسيطة في أن الحديث عن التدخل الخارجي لا يعني إنكار العوامل الداخلية وان الحياة لا تدور بمنطق ثنائية أما هذا أو ذاك وان معظم الظواهر المعقدة يتداخل فيها هذا وذاك ووجود هذا لا ينفي ذاك ولا يقلل من دوره.

– لا تعترف بان الحديث عن دور التدخلات الخارجية لا يعني إنكار العوامل الداخلية وان تحليل العوامل الخارجية لا يقلل من أهمية المسؤولية المحلية.

– تفلسف ناسيا أن الظواهر السياسية المعقدة تخضع لتأثيرات متعددة المستويات.

معتصم اقرع