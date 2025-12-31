الجيش السوداني يحرق 4 تريليونات جنيه من ميزانية مليشيا الدعم السريع في نيالا

وبحسب المعلومات الميدانية، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي, ونقلها محرر موقع النيلين, فقد أسفرت العملية عن تدمير مخزونات استراتيجية من الوقود تُقدّر قيمتها المالية بنحو 4 تريليونات جنيه سوداني.

في واحدة من أثقل الضربات التي تتلقاها المليشيا على مستوى قدراتها التمويلية واللوجستية منذ اندلاع المواجهات.

الهجوم، الذي وُصف بالمركّز والدقيق، استهدف شريان الإمداد الرئيسي الذي تعتمد عليه مليشيا الدعم السريع في تسيير متحركاتها القتالية.

حيث أكدت المصادر بحب ما نقل محرر موقع النيلين, فقدان ما يقارب 1,500 برميل من الوقود كانت مخصصة للآليات العسكرية والعربات القتالية المستخدمة في تنفيذ الهجمات وعمليات النهب بحق المواطنين.

وأوضحت ذات المصادر أن تدمير هذه المستودعات أحدث شللًا جزئيًا واسع النطاق في تحركات المليشيا داخل مدينة نيالا ومحيطها.

ما انعكس مباشرة على قدرتها على الانتشار والمناورة، وأجبرها على تقليص أنشطتها العدائية خلال الأيام التي تلت الضربة.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن العملية لم تكن مجرد استهداف تكتيكي، بل تمثل ضربة استراتيجية تستهدف تجفيف مصادر الإمداد والتمويل.

في إطار خطة أوسع ينفذها الجيش السوداني لإضعاف المليشيا وشل بنيتها التشغيلية، خاصة في إقليم دارفور الذي تعتمد فيه على الوقود كعنصر حاسم للسيطرة والتحرك.

ويرى مراقبون أن حرق هذه الكميات الضخمة من الوقود يعادل فعليًا إحراق ميزانية تشغيلية كاملة كانت المليشيا تعوّل عليها لإطالة أمد المواجهة.

ما يعكس تفوقًا استخباراتيًا وميدانيًا واضحًا للقوات المسلحة في إدارة المعركة واستهداف نقاط الضعف الحرجة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الضربات النوعية التي ينفذها الجيش السوداني، والتي باتت تركز بشكل متزايد على ضرب العمق اللوجستي للمليشيا, تمهيدًا لتقويض قدرتها على الاستمرار وفرض معادلة ميدانية جديدة لصالح استعادة الأمن والاستقرار.