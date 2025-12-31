مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تفاجئ المعازيم.. تغير حذائها أثناء إحيائها حفل غنائي وتقول: (في السنة الجديدة برضو “الشوز” لو ضايقنا بنغيرو طوالي)

2025/12/31
هدى عربي أحدث إطلالة

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة هدى عربي, “المعازيم”, أثناء إحيائها حفل زواج بإحدى الدول العربية, وذلك بعد إقدامها على تصرف غريب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت سلطانة الطرب, بتغيير حذائها, بحذاء آخر وفقاً لما أظهرت الصور التي قامت بنشرها.

607611198 2595747354140387 4866984405799739170 n

وكانت الفنانة الشهيرة قد نشرت صور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وثقت لظهورها بصور ظهرت في إحداها بحذاء أحمر, وظهرت في أخرى بحذاء بلون ذهبي.

هدى عربي أحدث إطلالة

وكتبت السلطانة, على الصور بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (وفي السنة الجديدة برضو (الشوز) لو ضايقنا بنغيرو طوالي).

محمد عثمان _ النيلين

