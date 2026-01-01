شاهد بالصورة والفيديو.. اختيار الفنانة الحسناء “مونيكا” أفضل فنانة سودانية في مهرجان مصري شهير

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء مونيكا رورت, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وثق لمشاركتها في مهرجان مصري, كبير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شاركت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, في مهرجان سوبر ستار العرب 2025 في دار الاوبرا المصرية.

إدارة المهرجان قامت بتكريم مونيكا روبرت, بعد اختيارها كأفضل مطربة سودانية, للعام الماضي, وكان مهرجان سوبر ستار العرب, قد قام بعرض مقاطع لمشاركة الفنانة السودانية, بأغنيات تتحدث عن الحرب في بلادها.

محمد عثمان _ النيلين