شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تظهر مع صديقها شبيه “يأجوج ومأجوج” والجمهور يسخر: (أبعدي منو يوم بتجيك مسيرة طاشة)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من جمهور ومتابعي الصفحات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, مع أحد أصدقائها خلال حفل تخريج شاركت فيه المطربة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أجمع على وجود شبه كبير بين الشاب الذي ظهر مع فهيمة وبين القائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد مازح المعلقون الفنانة فهيمة عبد الله, بتعليقات تشير لوجود شبه بين الشاب والقائد الميداني للمليشيا, وعلق هؤلاء وكتبوا بسخرية: (أبعدي منو يوم بتجيك مسيرة طاشة).

محمد عثمان _ النيلين