إسحق أحمد فضل الله يكتب: (فروع الإبراهيمية)

في نهاية كل عام يُقام حفل للكبارات فقط في غابة،

حفل بالطبول، وأهله عراة تمامًا،

والحفل ديني، حفل لمن يعبدون الشيطان.

وكنيسة دين الشيطان معترف بها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي بلد عربي يغطون الاسم (عبدة الشيطان) باسم…. الإبراهيمية.

ودينهم يعتبر أن الشيطان، وليس الله، هو الذي خلق،

وأن الله عجز عن مقاومته.

والكنيس هذا الذي صُنع عام 1966 يُعاد هذه الأيام،

وطقوسه هي:

الأول: حفل في غرفة مظلمة، وزحام، وافعل ما تريد.

والثاني: ذبح طفل، وأكل لحمه.

ومنظمات أدونا، و. أوسيفي، وغيرها منظمات تابعة،

ومنظمات تورد السلاح لتحويل كل اختلاف إلى نزاع مسلح.

والتقرب إلى الشيطان هو… البحث في الأديان، وكل ما حرمه الدين هو شيء واجب فعله.

وبلد عربي معروف هو الآن إبراهيمي،

وما يفسر كل أفعاله هو أنه إبراهيمي.

………

(٢)

ممثلة عندها كل شيء وأصابها الكساح، قالت:

عندي كل شيء، لكن

أدفع ملايينِي لأمشي خطوتين،

أدفع ملايينِي لألبس شيئًا غير قميص المستشفى،

أدفع ملايينِي لآكل لقمة كبيرة من أي طعام،

أدفع ملايينِي ليكون عندي شخص أناديه،

أدفع ملايينِي (لأجلس في الحمام وأقضي حاجتي)،

أدفع ملايينِي ليكون عندي مستقبل غير الموت.

الممثلة كانت ترد على فتاة ساخطة قالت لها:

:: الله لم يعطني شيء.

……..

ومفكر شهير يقول:

انظر إلى زحام الناس في الطريق، وأشتهي أن أوقف كل واحد، وأرى ما في ذهنه…. ما في نفسه… ما يجري، ويسرع للحصول عليه،

وأوقن أنني لن أجد إلا…. كوشة.

إسحق أحمد فضل الله