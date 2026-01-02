الإستقلال و الأوباش

يحتفل السودانيون جميعاُ اليوم بالعيد السبعين للإستقلال و يشذ عنهم حميدتي و قوات الدعم السريع .

لقد وضع هؤلاء الأوباش أنفسهم خارج دائرة الشعب السوداني و هم يعلنون موقعهم واستراتيجيتهم خارج دولة 56 و يسعون لنفيها عن الوجود و لكنها تؤكد لهم أن تنكرهم لتأريخهم و دولتهم لن يحقق لهم انتصاراً .

لن ينتصروا علي شعبنا و جنودنا الأوفياء يرفعون علم السودان في أرض المعارك أمس في الدبيبات و ‏هبيلا و ‏كازقيل والرياش و الحمادي و ‏تقاطع طريق الدلنج بكردفان التي حرروها مع تباشير هذه الذكري الطيبة.

يحتفل السودانيون و البشائر تتوالى من كردفان و من اليمن حيث تلقت داعمة التمرد، الإمارات، صفعة قوية من الشقيقة السعودية التي أخرجتها خروجاً مذلاً من اليمن بعد أن دمرت إمداداتها العسكرية للجماعات الإنفصالية.

إنذار لأربع و عشرين ساعة لسحب قواتها من اليمن و مع الهلع الذي أصابها خرجت بعد ثماني ساعات فقط .

خرجت مع أكاذيبها المكشوفة بأن السفن التي دمرت كانت تحمل عونا لليمن .

خرجت و هي تؤكد أن حربها لم تكن ضد الإرهاب و الإسلاميين بل كانت ضد الأشقاء المسلمين و العرب في الخليج و ضد المسلمين في السودان و ليبيا و الصومال .

مع الإستقلال يؤكد السودان صدق دعواه و صحة موقفه الأصولي ضد الإنفصانيين في السودان و في كل مكان .

سكت حميدتي عن التهنئة بعيد الإستقلال و قد هنأ الشعب السوداني علي كرتي الذي إتخذه حميدتي العدو الأول له ليتبين أنه هو العدو و من يعاديهم هم الوطنيون .

كنا نحتفل بالأعياد و نحن صغار بحمل الأعلام و تنتابنا النشوة بسماع الأناشيد العظيمة من التلفاز و الراديو و ننتشي مع محمد وردي و هو ينشد

(اليوم نرفع راية استقلالنا

ويسطر التاريخ مولد شعبنا

يا إخوتي غنوا لنا).

غيبت الوسائط التلفاز و الإذاعة و غيبت معها تذوقنا لقيم رفيعة و رائعة .

اليوم يعيد التمرد ببلاهة إلى أذهاننا و مشاعرنا قيما جليلة موحدة للسودانيين .

اليوم يعود الشجن إلي أنفس السودانيين الذين تشجيهم و تحركهم ألحان و أنغام عائشة الفلاتية و العطبراوي و أبو داوود و وردي و عثمان حسين و سيد خليفة و إبراهيم عوض و أم بلينة السنوسي و البلابل و كل من لحن لبلده و كل من غنى لها و دعمها بالكلمة و النغم و ليس بالقتال و البندقية كما يفعل مطرب الجنجويد صاحب (فراق الغوالي) إبراهيم إدريس الذي تحول من النغم إلي الرصاص ليفني في الحرب كما تفني كل معانيهم و قيمهم الخربة في أنفس الشعب السوداني.

اليوم نحتفل و يسعدنا جيشنا الأبي بالإنتصارات فالتحية لكل جنودة و ضباطه الأبطال .

و بهم يعود السودان حراً قوياُ

راشد عبد الرحيم