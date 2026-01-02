الصياد.. عودة الإبرة إلى عصب المليشيا .

• لم تكن عودة متحرك الصياد عودة عادية، بل جاءت كضربة دقيقة في أكثر مواضع المليشيا حساسية.

• يتحرك الصياد بهدوء، لكنه حين يضرب، يزرع الارتباك والشلل والخوف في صفوف مليشيا اعتادت الفوضى لا المواجهة المنظمة.

• ظن البعض أن الصياد قد غاب أو نسي، لكنه عاد مع بشائر العام الجديد رافعاً شعاراً واضحاً لا لبس فيه: عام جديد بلا جنجويد.

•رسالة تختصر المعركة وتكشف اتجاهها، فهذه ليست جولة استعراض، بل حرب كسر عظم فصبرا جميلاً .

• الصياد يعرف جيداً من أين تؤكل كتف مليشيا أبوظبي، ويجيد اللعب في المساحات التي لا تحتمل الخطأ.

• لذلك لا تخيفه الضوضاء الإعلامية ولا حملات التشكيك المأجورة، لأنه ببساطة يعمل في الميدان… حيث تصنع الحقائق، لا الأوهام.

Basher Yagoub