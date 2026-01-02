رأي ومقالات

الصياد.. عودة الإبرة إلى عصب المليشيا

2026/01/02
الهجانة
الهجانة

الصياد.. عودة الإبرة إلى عصب المليشيا .
• لم تكن عودة متحرك الصياد عودة عادية، بل جاءت كضربة دقيقة في أكثر مواضع المليشيا حساسية.

• يتحرك الصياد بهدوء، لكنه حين يضرب، يزرع الارتباك والشلل والخوف في صفوف مليشيا اعتادت الفوضى لا المواجهة المنظمة.

• ظن البعض أن الصياد قد غاب أو نسي، لكنه عاد مع بشائر العام الجديد رافعاً شعاراً واضحاً لا لبس فيه: عام جديد بلا جنجويد.

•رسالة تختصر المعركة وتكشف اتجاهها، فهذه ليست جولة استعراض، بل حرب كسر عظم فصبرا جميلاً .

• الصياد يعرف جيداً من أين تؤكل كتف مليشيا أبوظبي، ويجيد اللعب في المساحات التي لا تحتمل الخطأ.

• لذلك لا تخيفه الضوضاء الإعلامية ولا حملات التشكيك المأجورة، لأنه ببساطة يعمل في الميدان… حيث تصنع الحقائق، لا الأوهام.
Basher Yagoub

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/02