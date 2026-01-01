عيد ميلاد سعيد ايتها دولة ستة وخمسين:

في عيد الاستقلال نلاحظ ان هذا البلد ظل مستهدفا في وجوده ووحدته وهويته منذ يوم استقلاله الاول وقبل ذلك. ولم تتوقف الحروب الاهلية التي مولها وادارها وحماها الخارج الي يومنا هذا. ورغم ذلك لا يزال سوداننا هنا واقفا كالطود رغم كيد الأعادي وأخدامهم من بني جلدتتا وما زال الناس يعيشون ويغنون ويتزاورون ويتزاوجون ويستمرون. يوجد هنا امل بسام في هذا الصمود الطويل أمام حروب لا تنتهي وتآمر الخارج وعمالة بعض من النخب وحماقة بعض اخر منها ترفع عن العمالة .

معتصم اقرع