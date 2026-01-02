هنا فضح خالد نفسه لانه ربط انفصال إقليم دارفور برغبة جنرالات بورتسودان

نحو شهرين خرج خالد سلك قال انه يمتلك معلومات من بورتسودان عن الاعداد لانقلاب عسكري و من داخل كابينة البرهان والظرف وقتها كان استثنائي ويتعلق بأحداث الفاشر مما يؤكد دعمه لفرضية وضع البرهان تحت الضغط ليقبل بالذهاب الي التفاوض مع مليشيا التمرد . وهذا يدعم كذلك ان المقصود في الأصل من مجازر الفاشر هو ممارسة ضغوط على الجيش من خلال الرأي العام خاصة الإنساني منها وفي كل مرة نتيقن أن التحضيرات والاستعداد للانقضاض على أي مدينة او ولاية يتم وفق خطة شاملة تشارك في اخراجها مجموعة صمود السياسية تحت قيادة حمدوك ..

في بودكاست اليوم تحدث خالد سلك أن لديه معلومات عن مساعي يقودها نافذون في بورتسودان و الغرض منها فصل إقليم دارفور . وهنا فضح خالد نفسه لانه ربط انفصال إقليم دارفور برغبة جنرالات بورتسودان بدلا عن سيطرة المليشيا عليه بقوة السلاح … وهذا غير مهم (1)..

المهم ان خالد سلك ذكر انهم إلتقو رئيس أفريقي قص لهم بعض من مراحل فصل جنوب السودان ايام حكم الرئيس البشير وخالد سلك لم يُصرح باسم الرئيس الأفريقي. ولأن معرفة الأخبار لا تحتاج إلا الي مجهود تتبع قليل عندها تدرك حجم ووزن خالد سلك السياسي وتقتنع أنه مجرد مثال لحالة طارئة في ظل انعدام قامات سياسية من الوزن الثقيل تقف أمامنا بالهموم الوطنية لا بالتوجيهات الخارجية … وهذا ليس مهم أيضاً (2)..

الأهم من هذا وذاك .. أن الوفد المدني السوداني الذي إلتقي الرئيس اليوغندي يوري موسفني في غُرة يوليو 2023 وهو نفس التوقيت الذي أشار اليه في البودكاست . يتكون من :

1/محمد حسن التعايشي

2/الهادي إدريس الطاهر حجر

3/نصر الدين عبدالباري

4/ إبراهيم الميرغني

5/محمد الفكي سليمان

6/ ياسر عرمان

7/طه عثمان إسحق

8/خالد عمر يوسف سلك

لاحظ تشكيلة الوفد .. حالياً أربعة منهم مباشرة قيادات في تأسيس والاربعة الباقين في وضعية الحياد الظاهري نعم لكن ضد الجيش وليس ضد المليشيا ..

Osman Alatta