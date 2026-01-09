بولس في ابوظبي..

ظهر مسعد بولس مبعوث الرئيس الامريكي إلى القارة الافريقية في ابوظبي وتحدث عن نقاشات حول السلام في السودان مع القيادة الاماراتية ، ويكشف هذا اللقاء جملة من الحقائق والوقائع:

– أولاً: استغراق دولة الامارات من قمة الهرم إلى ادناه في القضية السودانية ، يؤكد تورط هذه الحكومة في الشأن السوداني بما لا يدع مجالاً للبس أو انكار ، وهذه نقطة جوهرية في سياقات الحديث ورهانات الحلول..

– والنقطة الثانية: هو هذا الاحتفاء المبالغ فيه لشخص لم تعترف بمساهماته وزارة الخارجية الامريكية وحتى البيت الأبيض ولا الكونغرس الامريكي ، مما يعكس حجم الأزمة الداخلية في الأمارات العربية لدرجة اجتماع كل الدولة لمسؤول أمريكي بلا صلاحيات أو سلطات ، والواضح أن الأوضاع في اليمن أو حتى لقاءات وزير الخارجية السعودي في واشنطون قد اثارت حنق الأمارات وجددت شعورها بالعزلة..

– والنقطة الثالثة هي افتقار مسعود بولس للحس السياسي والحصافة الدبلوماسية وهو يتبنى خطاً سياسياً ترفضه الحكومة السودانية ، وبعض الأطراف في الرباعية ، ومن الجيد أن ذكرها غاب في هذا اللقاء..

والنقطة الرابعة هى هذا التبسم في لقاء من المفترض فيه مناقشة قضية انسانية ومحنة وموت ودمار وابادة جماعية وتطهير عرقي تمارسه مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها وداعميها واولهم دولة الإمارات العربية وقيادتها ، لا يمكن تصور الأمر سوى انه مسرحية تفتقر لمخرج حصيف..

بئس الحال..

.. على الحكومة السودانية ابداء رأي صريح حول مسعود بولس هذا..

د.ابراهيم الصديق على

10 يناير 2026م

