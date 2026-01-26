لُغز الفئران الميتة :

لاحظت سرعة انتشار دائرة ربط فيديو الفئران الميتة بفرية استخدام الأسلحة الكيميائية بواسطة الجيش حاولت تجاهل الموضوع لأن الرواية في حد ذاتها بائسة ..

أولاً الفيديو تم تسجيله في منطقة نهر عطبرة شرق وجنوب شرق مدينة عطبرة والمنطقة لم تشهد حتى توترات أمنية ناهيك عن اشتباك بين الجيش والمليشيا وظلت المنطقة آمنة حتي تحرير الخرطوم وهروب قيادات المليشيا الي دارفور وكردفان

ثانياً لماذا في الأصل تقوم القوات المسلحة بالتخلص من براميل المواد الكيميائية المزعومة في نهر عطبرة وفي إمكان الجيش أن يدفنها في اي صحراء كما تفعل المليشيا بدفن جثث المدنيين في الفاشر وحتي دون أن تقوم قيادات صمود بإصدار اي بيان مندد بالجرائم ..

باختصار وبعد السؤال والتحقيق :

نحن في موسم زراعة البرسيم و تحديداً شهر فبراير من كل سنة .. والمزارعين هنا يقومون برش المساحات المخصصة لزراعة البرسيم بمبيد للقضاء على الحشائش الاسم المحلي للمبيد(الدمار الشامل)كنوع من تحضير الزراعة ومن المؤكد أن تتأثر الفئران بالمبيد ..

على أي حال رائحة الفئران النافقة ازكي من رائحة القحاتة المنافقين بألف مرة وحبل الكذب قصير

Osman Alatta