■ الاستقبال الأسطوري الذي قابل به المواطنون في الدلنج الجيش السوداني لحظة دخوله المدينة يوم أمس.. هذا المشهد سيبقى في ذاكرة تاريخ السودان لقرونٍ قادمة..

■ مدينة الدلنج بادلت الجيش السوداني والقوات المساندة له حبًا بحب.. ووفاءً بوفاء.. الدلنج المدينة التي عانت الحصار والجوع والترويع صمدت في وجه المؤامرة والخيانة وكانت على أهبة الاستعداد لمنازلة المرتزقة والغزاة.. وكانت على يقين بأن الجيش السوداني سيعود إلى طرقاتها ظافرًا منتصرًا وهو عين ما حدث يوم أمس..



■ مشهد استقبال المواطنين للجيش السوداني والقوات المساندة له سيتكرر قريبًا في الجنينة والفولة والضعين وبابنوسة ونيالا والفاشر وغيرها من المدن والقرى التي دنستها عصابات التمرد وسلبت عذريتها وداست شرف وتاريخ أهلها الكرام..

■ هذا المشهد سيتكرر بحول الله وقوته..

■ أكثروا من الدعاء والتضرع.. اللهم شتت شمل المتمردين والمجرمين إنك على كل شيء قدير..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب..

عبد الماجد عبد الحميد