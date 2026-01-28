إسحق أحمد فضل الله يكتب: هل ترك عمر الحاج موسى من بعد رحيله شيئًا لبلغاء بني “يعرب،!؟

مع إسحق

إسحق أحمد فضل الله

كتابات في زجاجات العطر

هل ترك عمر الحاج موسى من بعد رحيله شيئا لبلغاء بني “يعرب،!؟

عند افتتاح إحدى كليات جامعه ام درمان الاسلامية دار جدل بين الدكتور منصور خالد (أشهر وأكفأ وأشيك وزير خارجية سوداني إبان حكومات الرئيس الراحل جعفر النميري المتعاقبة بل حتى يومنا هذا ) والعميد الدكتور عمر الحاج موسي وزير إعلامه الأسبق حول التقويم الهجري والميلادي.. فاعتبر د.منصور ان الاخذ بالتقويم الهجري ردة وعودة للرجعية … فكانت (مقدمة رد) د.عمر الحاج موسي الذي اشتهر ببلاغته وفصاحته فارسل الرسالة التالية:

عزيزي الدكتور منصور خالد… وزير الخارجية..

في معرض الحديث عما جري بجامعة ام درمان الاسلاميه، جري علي لسانك ولسان عدد من الاخوة حديث عن تخلفنا ونحن نعيش السنين الاخيرة من القرن العشرين الميلادي.. ولان مثل هذا الحديث قد فات دون تعليق، فانني اريد ان اجري مقارنة بين ماجري في السنين الاولي للقرون الاولي للهجرة وما يجري في السنين الاخيرة من القرون الاخيرة الميلادية لنحدد من المتخلف فينا…

اود ان انبه الي انني حين اعقد هذه المقارنه بين الهجرة والميلادي فلست ادعو الي عصبية او تعصب… *فصاحب الهجرة رسول ﷺ … وصاحب الميلاد رسول ﷺ

وامه صديقة عليها السلام قد فاجأها المخاض الي جذع النخلة قالت (ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا …فناداها من تحتها ((الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.. فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احد فقولي اني نزرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا..))

فاتت به قومها تحمله قالوا:((يامريم قدجئتي شيئا فريا..يااخت هرون ماكان ابوك امرأ سوء وماكنت امك بغيا.)) فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.)) قال:((انا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا…وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والذكاة مادمت حيا.. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا… والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا.))..

🗒️ لقد سقت هذه الايات لسببين..اولهما للقول بان صاحب الميلاد رسول عليه السلام حدثنا به كتابنا .. و لاقول بان هذا هو القرءان المعجزة التي ظلت حروفها وكلماتها سليمه لم تتغير منذ ان نزلت… ولوجاء اليوم مسلم مات منذ الف عام لتحدثنا اليه بلغة القرءان وفهمنا وفهمناه…

ضع هذه المعلومات في الهامش فلها فائدة في مستقبل نقاشنا هذا…

لقد كانت الهجرة في يوم الثامن من ربيع الاول الموافق ٢سبتمبر عام ٦٢٢ميلادية….. وبدا التاريخ الهجري في السادس عشر من شهر يوليو…

ولعلك تذكر ايضا ان القرءان… معجزتنا التي نتحدث عنها قد نزلت في ثلاث وعشرين عاما.. وفي ١١٤ سورة ثلاثة وتسعين منها مكيه وواحدة وعشرين مدنية

هذه معلومات للهامش ايضا

دعنا نمشي….

وقد كانت كل اياته معجزات اجتمعت الانس والجن .. وكان بعضهم لبعض ظهيرا ولم ياتوا بمثله… حاول انت…

ثم سيدنا محمد ﷺ نفسه صلوات الله وسلامه عليه، اجمل حلية وزينة في جبين البشر جميعا.. حديثه، رسالته، سلوكه، مابشر به، اسمعك تقول بان هذا ارهاب فكري – حسنا- وخلفاؤه الراشدون ان زورة صغيرة لهم تؤكد باننا لن ناتي بجديد لم يكن قديما في العصور الهجرية الاولي… آداب السلوك والمعاملات والحقوق…..الخ…..

ابوبكر رضى اللٓهٰ عنه يخاطب المسلمين ويقول:

(ايها الناس اني وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني..)*

وعمر رضى اللٓهٰ عنه وحديثه لابي موسي الاشعري رضى اللٓهٰ عنه حينما ولاه القضاء: (آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتي لا يطمع الشريف في حيفك ولايياس الضعيف من عدلك البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر)

وعثمان رضى اللٓهٰ عنه وقوله: بعد ان بويع وبعد الحمد والثناء: (اما بعد فإني قد حملت الامانه فقبلت الا واني متبع ولست مبتدع والا وان عليكم بعد كتاب الله وسنة رسوله اتباع ماكان قبلي فيما اجمعتم وسننتم وسن اهل الخير، الا وان الدنيا خضرة قد شهيت للناس ومال اليها كثير منكم فلا تركنوا اليها ولاتثقوا بها فانها غير ذات ثقه وليست بتاركه الا من تركها). ..

وعلي كرم الله وجهه يقول: (اين الناس الذين دعوا الي الاسلام فقبلوه وقراوا القران فاحكموه… وهيجوا الي القتال فولهوا وله اللقاح الي اولادها وسلبوا السيوف اغمادها واخذوا باطراف الارض زحفا زحفا، وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا لا يبشرون بالاحياء ولايعزون بالموتي، مرة العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الالوان من السهر)

اتذكر كيف عالجوا قضايا المساواة والحرية والشوري… هتف بها الاسلام قبل الف واربعمائة عام تقولون الان (الحرية، الاشتراكية، الديمقراطية)، وتزعمون ان الهتاف جديد… وحقوق الانسان، كنا لها في العصور الاولي من الهجرى (تجيئون في عام ١٩٧٨ تتحدثون عن: حقوق الانسان؟) مااكذبكم ! كيف عالجوا قضايا الفقر.. قضايا الحقوق.. استقلال القضاء.؟؟؟ لا لأنه ضمان للقضاة فحسب ولكن لانه ضمان للمتقاضي … قضايا الاسرة .. حقوق المراة.. وقضاياهم الاخري… حديث الافك وبراءة عائشة.. سورة النور واللذين يرمون المحصنات!!!

كيف عالج الرسول الكريم شكوي جميلة بنت عبدالله بن سلول عندما طلبت من الرسول تسريحها من زوجها ثابت بن قيس وقصة الحديقة..

والقصة حين اخطأ عمر رضى اللٓهٰ عنه واصابت امراة!!!

كيف عالج عمر رضى اللٓهٰ عنه تهمة الزنا التي وجهت للمغيره بن شعبه واللذي كان واليا للبصرة؟

كيف عالج ابوبكر رضى اللٓهٰ عنه سؤال الجدة التي جاءت تسال عن ميراث فقال لها: ((لا اجد لك في كتاب الله نصيبا)) وكيف اعطاها السدس بعد ان علم مافعله رسول الله ﷺ..

ماهي بضاعتكم التي تفاخرون بها؟ طب؟ تكنولوجيا؟ علوم؟ فنون؟

حسنا

صديقي العزيز

لاننا كنا نؤرخ بالهجري ولم نهجر تعاليم صاحب الهجرة فقد كانت خيولنا في كل بقاع الارض، شكيمة فمها علي مشارف الصين ، وحلية ذنبها عند المحيط واوربا..

نحن الذين نقلنا المفاهيم الحديثة الي اوروبا…

خذ الطب…

المسلمون هم اول من ادخل صناعة الاعشاب والعقاقير الي اوربا حين عرف المسلمون الجراحه في القرون الاولي…..

استاصلوا العدسه البلوريه وفتتوا حصاة المثانة قبل ثمانمائة سنه !!!

للرازي رسالة في الجدري والحصبة، وهو اول من استخدم الشعر خياطة للجروح.. ذكرت الكتب بانه كان لاحدي كليات الطب بفرنسا اعظم مكتبة في التاريخ، وهي اصغر مكتبة لانها مكونة من كتاب واحد… وقد جعلوا لصاحب الكتاب نصبا تذكاريا باحدي مدرجات كلية الطب بباربس…. انه الرازي!

و ابن سينا هو اول من عرف اليرقان واول من استخدم الحقنه الشرجيه.

ابن ماسكويه هو اول من عرف البرص وله كتاب في الحميات..

الفقيه الكاتب ابو عبدالله ( ذو الرئاستين + ) اول من عرف الطاعون وتحدث عن اسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه..

والطبيب العربي ابو القاسم اول من اجري عملية لوقف نزيف الدم..

لابن الجزار كتاب طبي هو زاد المسافر…

لابن البيطار كتاب الجامع لمفردات الادوية والاغذية..

للطبري كتاب منافع الاطعمه….

لابن الهيثم كتاب البصريات المشهور وهو اول من كتب عن اقسام العين……

ولابن زهر رسالة في الجرب. .

وابن النفيس هو من اكتشف الدورة الدموية…..

وعلي بن عباس هو اول من اخرج اللوزتين ومن اوائل من تحدثوا عن النبض…….

عالج المسلمون الهوس بالموسيقي وبلقاء المريض بالاحباء…

استخرجوا من سروج الخيل والحمير مادة لعلاج الجروح المتقيحه تسمونها البنسلين..

شهد عهد الخليفة المنصور اول صيدلية..

ونصب في عهد المامون اول نقيب للاطباء..

كانت لهم مستشفيات سميت بالمشافي… اهتموا بالطب حتي ان الازهر قبل الف عام كان يدرس فيه الطب والكيمياء….

جل اسماء العقاقير عربي الكحول. الكافور…

عزيزي منصور….

كان هذا في السنين الاولي للقرون الهجرية..

في الفلك والرياضيات… انشأوا مدرسة الفلك في بغداد، ولعهد الرشيد يذهب الفضل في تنقيح النظريات القديمه لبطليموس، وتصحيح الجداول اليونانية…

وعالج جابر بن حيان اسرار الكيمياء ولابن الهيثم كتاب في الضوء وابويونس هو الذي جاء بالرقاص والبوصلة

والخوارزمي من حصلت حضارتكم من اسمه علي اللوغرثمات…

والكسور العشرية والشولة جاء بها المسلمون الي اوروبا حتي (اكس) التي ترجعونها للمجهول هي عربيه كيف؟؟

نعم ان نطق ، (ش) وهي الرمز العربي هي اكس بالاسبانيه…

وطريقة كتابة الاعداد الاحاد والعشرات نحن من علمناها لاوربا…

والكيمياء سبق المسلمون الناس في اكتش اف حامض النايتريك والبوتاسيوم ونترات الفضه…

وان اعظم كيميائي هو جابر بن جعفر الكوفي وهو الذي الف كتاب الاستتمام تسمونه )the sum of perfection والرازي هو من كتب الحاوي واول من وصف صنع الكحول …

عزيزي العزيز ….

ولاننا كنا نؤرخ بالهجري بنينا اروع روائع الفن جامع قرطبة.. جامع اللائي بلاهور.. جامع اصفهاني..جامع محمد علي والازهر.. بنينا قصر الحمراء باشبيليه وساحة الاسود بقرناطة.. شوقي شاهد من اهلكم وقد شهد…

سيدي……

ان اول مصنع للورق اقامه الوزير يحي في عهد هرون الرشيد وارد الفضل للاسري الصينين في سمرقند فقد علموا الفاتحين صناعة الورق..خاصة في عهد سميك المنصور..

استخدمنا الحمام الزاجل في نقل الشفرة والبريد..المسلمون هم من نقلوا السكر لاوروبا بعد ان جاء به اليهم الفرس من الهند وكذا الشطرنج وادوات الزينه…

اطلاق اللحي ..الكحل والمرواد ….العطور والحمامات الساخنه…

المسلمون هم من اثروا الحياة الموسيقية والفنية …

الفارابي هو الذي حاضر علي الة القانون واول من استخدم اللوغرثمات في تقنين الموسيقي… وزرياب ابوالحسن بن نفيس هو الذي اضاف الوتر الخامس الي العود واضاف البه اللون الاحمر وقال ان الوتر الخامس يمثل النفس للجسد.. وهو اول من خنفس واول من ارتدي لكل فصل من فصول السنه لباسا معينا…

ليت قومي يعلمون ..

ليت قومي يفقهون …..

ليت قومي يفهمون ..

ونساء المسلمين الحجل بالرجل مع الرجل…

كن مؤمنات يغضضن من ابصارهن.. ويحفظن….

وكن قانعات غير مقنعات…

خديجة زوجة الرسول التي انجبت كل اولاده الا ابراهيم كانت تاجرة…

العباسة علية بنت المهدي كانت شاعرة.. وزبيدة زوجة هارون الرشيد وابنة عمه وام الامين كانت من افصح نساء العرب.. وسكينة بنت الحسين اجتمع عندها الفرزدق وجرير والحكماء ..والخنساء..

عزيزي العزيز..

ولاننا كنا مسلمين حقا كانت لنا ثلاث خلافات في ثلاثة قارات في آن واحد..

الامويون في اوربا يرفرف علمهم الاخضر فوق قرطبة والفاطميون في افريقيا يرفرف علمهم الاببض في القاهرة.

والعباسيون في اسيا يحدث علمهم الاسود في بغداد..

وللانصاف ..

انا لا اقول اننا فعلنا هذا كعرب ولكني اقول جمع ماجمع بيننا الاسلام..

من المكابر الذي يدعي انه لافضل لعهد السلجوقي ولا لنهضة التيموريين فضل علي الحضارة الاسلامية ؟

لن نقول هذا الا ان كنا لم نسمع ببخاري وسمرقند..

ومن الذي ينفي فضل الامبراطورية المغولية التي اهدت الفن الاسلامي تاج محل وجاءت التحفة الادبية الاشهر (اكبر نامة)

والمؤلف الفخم الضخم الشاهنامة للفردوسي والتي نظمها في مليون وستمائة الف بيت استوعبتها ٣٣٠مجلدا فلما اختار ابايزيد منها ٨٠ مجلدا واحرق الباقي هاجر المؤلف الي خراسان ومات فيها كمدا…

حتي العلماء قلت انهم مسلمون ولم اقل عربا.. الفارابي كان صقليا.. ابوالفضل الذي الف اكبر نامة مغولي هندي .. عمر بن خلدون وابن رشد.. وعبدالله بن المقفع كان فارسيا قيل انه سمي المقففع لان الحجاج ضربه علي يديه حتي تقفعت يده لانه كما قيل للحجاج كان قد احتجن جزءا من بيت مال المسلمين….. رحم الله الحجاج لو كان معنا لقفع كثر…. وابن العميد فارسي والخوارزمي من طبرستان وبشار اصل ابيه من بخارستان وزرياب العظيم كان كرديا من العراق .. وطارق بن زياد كان بربريا… والبخاري وابوحنيفة من سلالة فارسية.. وابونواس فارسي، تصدق؟؟؟ وبلال؟؟؟فاهم؟؟؟؟

والقرءان كلام الله كانت فيه كلمات من الفرس والروم والحبش..كالاستبرق .

المشكاة والسندس ..والقسورة…

لم اقل انهم عرب ولكنهم مسلمون ولولا سعة صدر الاسلام لما استجاب لهم غير المسلمين…..

وبالرغم مما قلت فلابد ان تقرا قولي معكوسا ….و لابد ان تتحدث عن فضل الاسلام علي التراث والادب والفن العالمي..

الفارابي والمدينة الفاضلة… وابن عربي وابوالعلاء المعري واثرهما في دانتي واضرابه.. والف ليلة وليلة وكليلة ودمنه…

منصور……….

دعنا نطل علي العهد النبوي والعهد الاموي وقارن بين ماكان يحدث زمنهما وبين زمنك قارن بين هذه الاسماء وبين من تحب…

حسان بن ثابت.. كعب بن زهير..قيس بن زريح.. جميل بثينة.. الاخطل.. الفرزدق .. جرير.. الطرماح..الخنساء.. الحجاج..

من الذي جاء في السنين الاخيرة ليغزل وينسج غزلا احلي من جميل.؟؟؟؟؟…..

واني لارضي من بثينة بالذي

لو ابصره الواشي لقرت بلابله….ٌ….

بلا وبالا استطيع وبالمني

وبالامل المرجو قدخاب آمله………

وبالنظرة العجلي وبالحول

تنقضي اواخره لاتلتقي و اوائله……

ومن منكم في القرن العشرين يقول اعنف من قول الحجاج ((يااهل الكوفة اني اري رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها وكاني انظر الي الدماء بين اللحي والعمائم))؟

وفي الاستعطاف من الذي يقول قولا ارق من قول الحطيئة في سجنه وهو يقول لامير المؤمنين عمر يستعطفه: ماذا تقول لافراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولاشجر…… القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر….

ثم من منكم يندب مثل الخنساء قولا احزن من :

يذكرني طلوع الشمس صخرا

واذكره لكل غروب شمس……

او كقولها

وإن صخرا لتاتم الهداة به كانه علم في راسه نار…….

اوكقولها عنه وهي تنوح.،

رداد عارية ..فكاك عانية…جواب اودية..حمال الوية….نحار راغية….قتال طاغية…؟؟؟

ومن منكم كان احلي حديثا في مدح الرسول. من كعب بن زهير حين قال:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

متيم اسرها لم يفد مكبول…

او افحش هجاءا من الفرذدق حين قال:

قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم..

قالوا لامهم بولي علي النار….

فتمنع البول لاتجود به

ولاتجود به الا بمقدار…

.ومن منكم يستطيع ان يخطب في الناس لساعات دون توقف كما كان يفعل زياد؟؟ قال العشبي:((ماسمعت متكلما علي منبر تكلم فاحسن الا رجوت ان يسكت خوفا من ان يسئ الا زيادا كلما تكلم اكثر احسن)) اسمعه يقول حين جاء البصرة: ((حرام علي الطعام والشراب حتي اضع هذه المواخير بالارض هدما واحراقا.. اني رايت ااخر هذا الامر لا يصلح الا بما صلح به اوله لين في غير ضعف وشدة في غير عنف.. واني لاقسم بالله لاخذن الولي بالمولي والمقيم بالظاعن والمطيع بالعاصي حتي يلقي الرجل اخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد…))

ومن منكم حذر قومه كما حذر نصر بن سيار وقدكان اميرا علي خراسان وراي تفاقم دعوة الشيعة..فقال مخاطبا الخليفةمروان:

اري تحت الرماد وميض نار

ويوشك ان يكون لها ضرام…

وان النار بالعودين تزكي

وان الحرب اولها كلام….

فان لم يطفها عقلاء قوم

يكون وقودها جثث وهام…..

ولم يسمعوا…

ياصديقي ….

فقد جاءهم ابو مسلم وبسط سلطان الشيعة ورفع علمها الاسود… كأني بنصر بن سيار يردد ماقاله اخو هوزان دريد بن الصمه:

امرتهم امري بمنعرج اللوي

فلم يستبينوا النصح الا ضحي الغد..

يا منصور…….

ولولا اننا كنا مسلمين لما ازدهرت الفنون والاداب في العصر العباسي… ولما انجنبا ابوالعتاهية وابونواس وابوتمام وابوالعلا… ابوالطيب.. ابوفراس..ابن الرومي.. ابن المعتز البحتري وبشار…

ماذا انجبت قعداتكم ؟؟هل منكم قولا افجر من قول ابي نواس في الخمر؛

مازلت استل روح الدن في لطف

واستقي دمه في جوف مقروح…

حتي انثنيت ولي روحان في بدني

والدن منطرح جسما بلا روح…..

اخي منصور……

انت عزيزي….وانت اثير….والكلام كما تعلم …اعزك الله، يسر فيه ويجهر، ولحكمة كانت الصلاة سرا احيانا ، وجهرا اخري….. ولان خلافي معك خلاف صديق فقد آثرت ان لا اثيره في مكان تسمعه اكثر من اذن.. اوتراه اكثر من عين…

هاهي مقدمة حديثي تجيئك مقدمة لخطاب يجيئك بعد حين…

من المخلص/

*العميد عمر الحاج موسي..