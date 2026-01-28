جيب المواطن

بشر والي الخرطوم بأنه لن تكون هنالك زيادات علي رسوم الخدمات في ميزانية هذا العام، و هي بشارة جيدة لم تقطع فرح الناس بتحرير الدلنج و مسيرة إنتصارات القوات المسلحة.

السؤال المهم هل تستطيع الدولة أن تفي بهذا الوعد و تستمر في الإلتزام به حتى نهاية العام ؟

ليس هنالك من مؤشرات تؤكد نفاذ هذا الوعد .

الأمر الواضح أن كثيراً من الأنشطة التي تغذي خزينة الدولة لم تبدأ أو بدأت بنسب قليلة .

الحرب أثرت علي النشاط الإقتصادي و علي الكثير من الأعمال كما تسببت في نزوح و لجوء كبير .

يحتاج الناس إلي وقت ليس بالقليل للعودة و ممارسة نشاطاتهم و الكثير منها تضرر بسبب الحرب .

تعطل و توقف الإنتاج في كثير من المجالات و قل الصادر و الدولة و مع الصرف علي الحرب باهظ التكاليف لم تتمكن من الحصول علي قروض تسعف الميزانية الحالية .

و كثير من المرافق الرسمية تحتاح صرفاً لإعادة تأهيلها .

التعافي من الحرب قد يشكل سانحة لإتخاذ قرارات مهمة و صعبة تجدي في الإصلاح الإقتصادي و الحكومة الآن متأخرة كثيراً في أعمالها و تأخر معها إسعاف المشاريع الزراعية الكبري كما أن المزارعين و الرعاة يحتاجون إلي دعم كبير ليعودوا لنشاطهم المعتاد.

تغيير نمط النشاط الإقتصاي طريقه قرارات جذرية تحقق الأهداف التي تعطلت و تكررت لعشرات السنوات منها توسيع المواعين الضريبية و هذا يحتاج لعمل و جهد من الخدمة المدنية تطور به النشاط الرقمي و أعمال البنوك و لا يبدو في الأفق أن الخدمة المدنية يمكن أن تتأهل و تنشط خلال عام واحد فقط .

من الشعارات المرفوعة دوما ما يقول بضرورة خروج الدولة من الأنشطة المالية و التجارية و الخدمية و لن تستطيع الدولة خلال هذه الموازنة أن تتخلص من الأعداد الكبيرة من الموطفين و العاملين فيها.

نهاية الحرب فرصة لاكتساب شجاعة يتم بها إتخاذ قرارات كبرى و على أقل تقدير الإستفادة من تجربة و أعمال القوات المسلحة الكبيرة التي حققت الإنتصارات و وفرت العتاد دون توقف .

جرت العادة في السودان أن يحتال كبار الموظفين ليبرروا سفرهم إلي الخارج بما فيه من منافع بالقول أن سبب الرحلة الإستفادة من التجربة (الماليزية) و هذه دولة واحدة إتخذناها مثالاً نقرب به الفكرة و خاصة و أن هذا العذر قيل في حالات كثيرة .

ماليزيا التي سافر إليها العديد من رجال الخدمة المدنية لم نستفد من تجربتها التي نجحت كثيرا .

واحدة من نجاحاتها أنها خفضت الضرائب بنسبة كبيرة و النتيجة أن زادت عائدات الدولة.

إتخذت ماليزيا قرارات جريئة و شجاعة منها قرار بدعم بعض الدول المجاورة لها بصورة كبيرة مما أنعش الحياة فيها و كان أثرها أن زادت الصادرات الماليزية إليها.

لن نتحدث عن محاربتها للفساد المالي و الناس تسمع عن فساد انتشر و لا قرارات لحسمه و الحد منه .

التطور و النهوض الإقتصادي لا يكون إلا بالشفافية و إذا دخلنا في العام و زادت رسوم خدمات ولاية الخرطوم فهل سنشهد واليا يعترف بأنه فشل ثم يضع قلمه و يغادر ؟

و هل سنشهد حكومة تعترف بفشلها و تغادر المشهد ؟

راشد عبدالرحيم