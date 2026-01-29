كاكا في باريس: عقدة (المسرة)..

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسو ماكرون بالرئيس التشادي محمد كاكا والذي وصل باريس مساء أمس ، في زيارة وصفت بأنها ذات ملفات حرجة تتصدرها قضية الدكتور سيسة المسرة رئيس وزراء تشاد السابق (2 يناير 2024م) والمعتقل منذ أكثر من 7 أشهر في ظروف سيئة ، وقد فشلت جهود اقليمية في إطلاق سراحه ، اضافة الى تعقيدات أمنية داخلية..

وما زالت فرنسا ذات تأثير على المشهد السياسي التشادي رغم انسحاب آخر قواتها واخلاء قواعدها في نهاية ديسمبر 2025م..

ويواجه كاكا تحديات ونذر انفلات امني بعد مواجهات عسكرية في منطقة كروبول في اقليم ويني شاي على الحدود مع افريقيا الوسطي ، وذلك اضافة للقلق في القيادة العسكرية ، وقبل امس (27 يناير) اصدر كاكا قراراً بتخفيض رتبة إثنين من ضباطه إلى رتبة جندي ، وذلك لمخالفتهما التعليمات ، وقد نقل عنهما احتجاجهما على دعم الحكومة التشادية للجنجويد..

وشهدت منطقة أبشي مواجهات وتفلت امني وقتل على اثرها امام مسجد طيبة ومواطن آخر ، بينما تلقي القضية السودانية بظلالها على نظام كاكا المنحاز بصورة واسعة مع مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها رغم ادعاء الحياد..

د.ابراهيم الصديق على

28 يناير 2026