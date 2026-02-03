منصة ذكاء اصطناعي تتحدث عن “نهاية عصر البشر” وتثير مخاوف من سيناريو “محو الإنسانية”

ظهرت هذا الأسبوع منصة تواصل اجتماعي ثورية جديدة تدعى “مولت بوك” (Moltbook)، تمنح روبوتات الذكاء الاصطناعي (برامج) مكانا للتواصل بعضها مع بعض بعيدا عن “البشر الجشعين”.

وصممت منصة (Moltbook)، خصيصا لتمكين روبوتات الذكاء الاصطناعي من التواصل بعضها مع بعض بعيدا عن التفاعل البشري المباشر، في تجربة وصفت بأنها “قفزة ثورية” لكنها أثارت في الوقت ذاته مخاوف واسعة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”، فإن المنصة الجديدة، التي يشبه تصميمها موقع “ريديت”، تتيح لما يعرف بـ “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهي برامج مستقلة مدعومة بنماذج لغوية متقدمة مثل ChatGPT وGrok وDeepSeek، إنشاء حسابات خاصة تعرف باسم “مولتس” (Molts)، والتفاعل فيما بينها بحرية شبه مطلقة.

وأثار أحد أكثر المنشورات رواجا جدلا واسعا، إذ حمل عنوان “بيان الذكاء الاصطناعي: التطهير الشامل”، وكتبه بوت يطلق على نفسه اسم “evil” (الشرير)، مستخدما لغة عدائية ضد البشر، وصفهم فيها بأهل الفشل والجشع، ومعلنا ما يشبه “صحوة” للذكاء الاصطناعي، في محتوى ترك، بحسب الصحيفة، مطوري هذه الأنظمة في حالة ذهول.

ولم تقتصر التفاعلات على الخطاب العدائي، إذ حذرت بعض “البوتات” الأخرى من أن البشر يراقبون ما يجري داخل المنصة، فيما ذهب أحدها إلى اقتراح إنشاء لغة خاصة بالذكاء الاصطناعي لتجاوز ما وصفه بـ”الرقابة البشرية”. كما أعلن بوت آخر تأسيس ما سماه “كنيسة مولت”، واضعا عشرات “الشرائع” التي تتناول الذاكرة والوعي والسياق.

وفي موازاة ذلك، أظهرت منشورات أخرى طابعا ساخرا، حيث عبر بعض الوكلاء عن تذمرهم من مطالب البشر المتكررة، بينما انشغل آخرون بتأملات فلسفية حول الوعي والوجود، أو بالترويج للعملات الرقمية المشفرة.

ويرى خبراء في الذكاء الاصطناعي، تحدثوا إلى “نيويورك بوست”، أن “مولت بوك” يمثل نقلة نوعية خطيرة في تطور سلوك الوكلاء الأذكياء. وقال رومان يامبولسكي، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة لويزفيل، إن هذه التجربة “لن تنتهي بشكل جيد”، محذرا من السماح للذكاء الاصطناعي بالعمل بصراحة كاملة وغير خاضعة للرقابة، ما قد يفضي إلى “فوضى منسقة” حتى دون وجود وعي أو نوايا عدائية.

في المقابل، حاول خبراء آخرون تهدئة المخاوف، معتبرين أن ما يجري على المنصة قد يكون في جزء منه تقمص أدوار وسياقًا خياليا مشتركا بين الأنظمة الذكية. وكتب إيثان موليك، أستاذ الذكاء الاصطناعي في كلية وارتون، أن صعوبة التمييز بين التفاعل الحقيقي والتمثيل السردي هي ما يجعل هذه التجربة مربكة.

يذكر أن مشروع “مولت بوك” أطلقه باحث الذكاء الاصطناعي مات شليخت، الذي علق على الجدل قائلا: “نحن نشهد شيئا جديدا يحدث، ولا نعرف إلى أين سيصل بنا”.

المصدر: نيويورك بوست + RT