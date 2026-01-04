الصين تحذر الأمم المتحدة من خطر أقمار “ستارلينك”

حذرت بكين الأمم المتحدة من أن التوسع السريع لأقمار “ستارلينك” الصناعية المملوكة لإيلون ماسك، يشكل تهديدات “واضحة للسلامة والأمن على المستوى العالمي”.

وصرح ممثل صيني في فعالية غير رسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “مع التوسع السريع للأنشطة التجارية في الفضاء، أدى الانتشار غير المنضبط لمجموعات الأقمار الصناعية (Satellite Constellations) التجارية من قبل دولة معينة، في ظل غياب التنظيم الفعال، إلى إثارة تحديات واضحة في مجالي السلامة والأمن”.

وأشار الممثل الصيني إلى حوادث محددة، بما فيها حالات اقتراب خطيرة كادت تؤدي إلى اصطدام أقمار “ستارلينك” بالمحطة الفضائية الصينية خلال عامي 2021 و2022، “ما شكل تهديدات جسيمة لسلامة رواد الفضاء الصينيين”.

وفي معرض حديثه عن أقمار “ستارلينك” التابعة لـ”سبيس إكس”، أضاف الممثل أن “مثل هذه المجموعات من الأقمار الصناعية تزاحم موارد الترددات والمدارات (وهي بيانات تشاركها جميع الأقمار في المدار لأغراض الاتصال) وتزيد بشكل كبير من خطر التصادمات”، وفقا لما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وحذرت دراسات حديثة عديدة من أن العدد المتسارع للأقمار الصناعية في المدار، في عصر الأبراج الضخمة مثل أسطول “ستارلينك”، يرفع بشكل حاد احتمالات حدوث تصادمات فضائية.

وفي الوقت الحالي، من بين 12955 قمرا صناعيا نشطا في المدار الأرضي المنخفض، يشكل أسطول “ستارلينك” ما يزيد عن 66%، أي نحو 8500 قمر صناعي.

وأعلن إيلون ماسك، رئيس “سبيس إكس”، أن أسطول “ستارلينك” قد يضم في نهاية المطاف أكثر من 42 ألف قمر صناعي، علما أن الشركة حاصلة حاليا على ترخيص لإطلاق 12000 قمر.

وصمم كل من هذه الأقمار ليعمل لمدة خمس سنوات قبل التخلص منه عمدا عبر احتراقه في الغلاف الجوي للأرض. وفي الوقت نفسه، تعمل المشاريع الصينية، مثل شبكة “غيانفان” للنطاق العريض، على تطوير مجموعة أقمار صناعية ضخمة منافسة لتوفير خدمات الإنترنت، بهدف منافسة “سبيس إكس”.

ويهدف المشروع المدعوم من الدولة في شنغهاي إلى إنتاج وإطلاق أكثر من 15000 قمر صناعي بشكل ضخم بحلول عام 2030 لتقديم تغطية عالمية للنطاق العريض.

ومع ازدياد الازدحام في المدار الأرضي المنخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2018، دعا الممثل الصيني الدول إلى تعزيز وإنفاذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطتها التجارية في الفضاء.

وأضاف الممثل، الذي لم يذكر اسمه، في بيان: “بالنسبة للأقمار الصناعية التي تشغلها الدول النامية التي تفتقر إلى قدرة التحكم في المدار، أو الوعي بالوضع الفضائي، أو وقت رد الفعل الكافي، فإن هذا يشكل بلا شك خطرا كبيرا”.

المصدر: إندبندنت