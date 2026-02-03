جسم غامض يشبه الطائر يظهر مجددا فوق الشمس!

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية بأن الجسم الغامض، الذي يشبه طائرا، ظهر مجددا في صورة للشمس.

ووفقا للخبراء، فإن الجسم الغامض الذي التقطه تلسكوب LASCO في الساعة 18:12 يوم الاثنين 2 فبراير بتوقيت موسكو، قد يكون على الأرجح جسما مجرّيا.

ويُذكر أن صورة مماثلة التُقطت في مايو الماضي، لجسم بصري غامض يشبه الطائر، يفوق حجمه الأرض بأكثر من 10 مرات، وقد تم رصده فوق الشمس. وتعتبر الصور من هذا النوع، التي تكشف هياكل ذات آثار بلازما، نادرة للغاية.

المصدر: نوفوستي