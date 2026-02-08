الهولندي هوغربيتس يحذر من “مفاجأة” وأنشطة زلزالية قريبا (فيديو)

أصدر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس أمس الجمعة تحذيرا جديدا من أنشطة زلزالية قد تشهدها الكرة الأرضية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال هوغربيتس في مقطع فيديو دوري على “يوتيوب”: “أنصحكم بتوخي الحذر الشديد من 13 إلى 15 من الشهر تحسبا لنشاط زلزالي أكبر محتمل، خاصة بسبب اقتران القمر والأرض والمشتري”.

وتابع بعد استعراض اصطفافات الأجرام السماوية، والتي يسميها بـ”هندسة الكواكب”: “قد تحدث مفاجأة”، ونصح متابعيه بضرورة توخي الحيطة والحذر في تلك الفترة.

يذكر أن هوغربيتس يرأس مؤسسة “استبيان هندسة النظام الشمسي” (SSGEOS)، التي تركز على دراسة تأثيرات هندسة الكواكب على النشاط الزلزالي للأرض. ومع ذلك، يرفض غالبية العلماء نظريته، مؤكدين أن لا علاقة بين حركة الكواكب والزلازل، وأن هذه الفرضيات تفتقر إلى الأدلة العلمية.

وبدأت شهرة هوغربيتس تتصاعد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. حيث ادعى أنه تنبأ بالزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يتنبأ بشكل متكرر بالزلازل، مستندا إلى نظريته حول “هندسة الكواكب”، رغم انتقادات العلماء المتواصلة.

روسيا اليوم