إيلون ماسك: لقاء وشيك مع الفضائيين!

لم يستبعد رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك إمكانية لقاء كائنات فضائية أثناء استكشاف الفضاء.

وقال ماسك خلال كلمة له، نشر تسجيلها على منصة “إكس”: “لا أستطيع تخيل شيء أكثر إثارة من رحلة جماعية إلى القمر.. التواجد هناك، بين النجوم، وزيارة أنظمة نجمية أخرى.. ربما سنلتقي بكائنات فضائية. ربما سنكتشف حضارات موجودة منذ ملايين السنين، ونجد بقايا حضارات فضائية قديمة. لكن الفرصة الوحيدة لفعل ذلك هي الذهاب إلى هناك والاستكشاف”.

وفي وقت سابق، صرح ماسك بأن “سبيس إكس” ستبني مدنا على القمر والمريخ خلال العقود القادمة، مع التركيز أولا على القمر التابع للأرض.

وأوضح أن شركته “سبيس إكس” قد ركزت بالفعل على بناء مدينة ذاتية التطور على القمر، وهو ما يمكن تحقيقه في أقل من عشر سنوات، كما ستسعى “سبيس إكس” أيضا لبناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال 5 إلى 7 سنوات تقريبا.

المصدر: RT