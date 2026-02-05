لن ندفع الفاتورة مرة تانية يالفريق البرهان

قبل فترة نٌشرت قرارات بإبعاد كل المظاهر العسكرية من العاصمة الخرطوم وإحكام سيطرتها بالكامل للشرطة السودانية سعدنا بذلك القرار حتي يعيش المواطن في العاصمة الخرطوم بعيداً من ظاهرة عسكرة الحياة وتفحيط التاتشرات وسط شوارع المدينة وإفتعال المشاكل …

ولكن يبدو ان القرار لم يٌنفذ بالكامل او هناك تساهل واضح في تنفيذه !

ما حدث بالأمس في الخرطوم وما سيحدث إذا لم تخرج كل القوات خارج الخرطوم مؤشر خطير وواقع بتشكل بطريقة ان البعض فوق القانون …

لن ينصلح الحال وبالضبط سيعاد سيناريو مليشيا الدعم . السريع

كان وقتها لو حدث لعسكري منهم خطأ وحاول القانون يأخذ مجراه لهرولت تاتشرات الدعم السريع لإحاطة المكان عسكرياً لتٌخرج المنتسب لها بطريقة فوق القانون وهكذا عاشت الخرطوم رعب ومجموعة من الحوادث قبل الحرب !

ولما نتحدث وقتها يأتي احدهم من ركن بعيد ليقول لك ما تشق الصف ! عجبي وفي نهاية الأمر انشقت البلد …

عليه الان ما يحدث من تفلتات للقوات المساندة في الخرطوم أمر خطير وتبعات هذا الأمر فاتورة كبيرة شديد ويدفعها المواطن

وخوفي أن تكون بندقية مؤجلة قادمة إذا لم تتم المعالجة الحقيقة بفتح الجرح ونضافته من غير ناس باركوها وناس التخوين من غير عرفة وحصل خير وديل أٌس البلاء …

عليه ( إذا ) تحسباً فلتت الخرطوم أمنياً من الفريق جابر ومن اللجنة الامنية بقيادة الضابط الإداري احمد حمزة والى الخرطوم فليضع الفريق الريس البرهان معالجات حاسمة وجديدة وسريعة ويتولاها بنفسه

فنحن شعب لم تعٌد لدينا قوة لندفع فاتورة خطأ عسكري مرتين ✋

اخرجوا المظاهر العسكرية من الخرطوم

وأعطوا للشرطة الصلاحيات كاملة

القوات العسكرية والتاتشرات مكانها قدام محل المعارك كردفان

#تعيين والي عسكري للخرطوم امر مهم ورجل مرحلة تحتاج الحسم 🙏

#أقيلوا الضابط الإداري احمد حمزة بارك الله فيه لم يقصر في مرحلته السابقة

وبس

عائشة الماجدي

#اعملوا نجمة واحفظوا المنشور دا ✋