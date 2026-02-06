أحمد عزمى.. “الجوكر” الذى خلع عباءة الأدوار الثانوية ليبرع فى الشخصيات المركبة

يشهد الموسم الدرامي الحالي ولادة جديدة للفنان أحمد عزمي، الذي استطاع بذكاء شديد وموهبة صقلتها الخبرة أن يتمرد على “النمط” الذي حُصر فيه لسنوات، فبعد أن عرفه الجمهور لفترة طويلة في أدوار الشاب الشهم أو الصديق المخلص، قرر عزمي أن يقلب الطاولة، وينتقل بخطى واثقة من خانة الأدوار الثانوية إلى صدارة المشهد بأداء شخصيات نفسية ومركبة تضعه في مصاف “كبار اللعبة”.

من “النمطية” إلى “ظلم المصطبة”.. الانفجار الإبداعي

وكانت شخصية الشيخ “علاء كشري” في مسلسل “ظلم المصطبة” هي نقطة التحول الجوهرية، فلم يكن مجرد دور عابر، بل كان بمثابة نقلة فنية لعزمي؛ حيث تخلص من قيود الأداء التقليدي ليغوص في تفاصيل شخصية دينية واجتماعية معقدة.

وطوع “عزمي”، خلال المرحلة الثانية من مسيرته الفنية، أدوات التجسيد، الذي يمتلكها من حيث لغة الجسد الهادئة ونبرة الصوت، التي تحمل ثقلاً نفسياً يعكس صراعات الشخصية، ليكشف عن مرحلة من النضج الفني، التي برغم تأخرها لكنها مبهرة، فقد أثبت من خلاله أن الموهبة لا تشيخ، بل تزداد عمقاً بمرور الزمن.

“ميدتيرم”.. براعة في تجسيد “الأبوة المكلومة”

ولم يتوقف طموح عزمي عند هذا الحد، بل أكد جدارته في مسلسل “ميدتيرم”، مقدماً واحداً من أصعب الأدوار الإنسانية وهو الأب الذي يواجه إدمان ابنه، فلم يقدم عزمي دور الأب الملقن للدروس، بل قدم الأب المنهار الذي يحاول التماسك، ليعكس بصدق الرحلة النفسية المؤلمة التي تعيشها الأسر في مواجهة هذا الألم .

وقد برزت قوته في المشاهد المواجهة، حيث امتزجت مشاعر الغضب بالحسرة والشفقة، مما خلق حالة من “التطهير النفسي” لدى المشاهد، وجعل الجمهور ينسى تماماً صورة “أحمد عزمي الشاب” أمام “أحمد عزمي الأب” المتمكن.

حكاية نرجس ثنائية مرتقبة.. ريهام عبد الغفور وأحمد عزمي

وفي خطوة هامة ، يدخل عزمي تحدياً جديداً هذا الموسم الرمضاني أمام النجمة ريهام عبد الغفور من خلال حكاية نرجس، فهذا اللقاء الفني يُنتظر أن يكون “مباراة تمثيلية” من العيار الثقيل، لعدة أسباب اهمها الكيمياء الدرامية، فكلاهما ينتمي لمدرسة “السهل الممتنع” والأداء الصادق غير المتكلف.

و يمثل حكاية نرجس، إعلاناً عن دخول عزمي مرحلة “البطولة الفنية المؤثرة” التي لا تعتمد على مساحة الدور بقدر ما تعتمد على ثقله الدرامي.

ريهام عبد الغفور تقدم أداءً لافتًا يعتمد على المشاعر الصادقة

مسلسل حكاية نرجس يسلّط الضوء على قضية شائكة نادرًا ما تُناقش دراميًا بجرأة، حيث تتناول «حكاية نرجس» الألم الصامت الذى تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي.

وتقدم ريهام عبد الغفور أداءً لافتًا، يعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل الدقيقة، ما يجعل المشاهد يتعاطف مع الشخصية منذ اللحظة الأولى، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على اختيار أدوار إنسانية تلامس الواقع.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

ويشارك فى بطولة مسلسل حكاية نرجس نخبة من النجوم، وهم حمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمى، وآخرون، إلى جانب فريق عمل متميز من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويجرى التصوير حاليًا فى عدد من مواقع التصوير داخل القاهرة، مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من العمل.

اليوم السابع