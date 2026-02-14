“الصحة العالمية”: اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، منح اعتماد مسبق للقاح فموي جديد مضاد لشلل الأطفال من النمط 2، في خطوة من شأنها دعم الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على المرض.

ويؤكد هذا الاعتماد أن اللقاح يطابق المعايير الدولية للجودة والسلامة، مما يتيح لوكالات الأمم المتحدة، ومنها “يونيسف”، شراؤه وتوزيعه ضمن حملات التحصين.

وأوضحت المنظمة أن اللقاح الجديد يتميز بكونه أقل قابلية للتحور مقارنة باللقاحات الفموية السابقة، ما يقلل من احتمالية التسبب في تفشيات جديدة، إضافة إلى قدرته على وقف انتقال العدوى.

ويأتي هذا التطور عقب تعهد قادة عالميين في ديسمبر الماضي بتقديم 1.9 مليار دولار لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال، بهدف حماية نحو 370 مليون طفل سنويًا رغم التخفيضات الأخيرة في الميزانيات.

ورغم نجاح العالم في القضاء على المرض في عدة مناطق، فإن شلل الأطفال لا يزال يظهر في بعض المناطق، مما يجعل تطوير لقاحات أكثر أمانًا وفعالية خطوة أساسية في مسار الاستئصال الكامل.

أخبار24