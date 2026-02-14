الادعاء الفرنسي يفتح 5 تحقيقات في تلوث حليب الأطفال

أعلن الادعاء العام في باريس، فتح 5 تحقيقات بشأن علامات تجارية للألبان توزعها شركات “نستله”، و”لاكتاليس”، و”دانون”، و”بيبي بايو”، و”لا مارك أون موا”، بعد تلوثها بمادة سيروليد السامة.

واكتُشفت مادة سيروليد التي يمكن أن تسبب الغثيان والقيء في مكونات ‌مورد صيني ‌لعدة شركات تعمل ‌في ⁠تصنيع حليب الأطفال، ⁠منها “نستله”، و”دانون”، و”لاكتاليس”؛ مما أدى إلى سحب المنتجات من عشرات البلدان مثل فرنسا.

وقال الادعاء الفرنسي إن قرار النظر في القضية يأتي بسبب العدد الكبير من ‌الشكاوى المقدمة ‌على الصعيد الوطني، والطبيعة الفنية للتحقيقات، مشيراً إلى أنه تلقى شكوى من ‌جمعية فود ووتش وشكاوى من ثماني عائلات أصيب أطفالهم بالقيء بعد تناولهم حليب الأطفال.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية في مدن أنجيه، وبوردو، وبلوا الفرنسية في وفاة 3 أطفال رضع، وما إذا كان هناك صلة بتناول حليب أطفال ملوث.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنه لم يتم حتى الآن إثبات وجود صلة بين الحليب المسحوب من الأسواق، ووفاة الأطفال الثلاثة.

