بالصور والفيديو.. شاهد “البرومو” الرسمي لبرنامج “أغاني وأغاني”.. ظهور أنيق للسلطانة و “العروس” و”البندول” وشبيه “حميدتي” يخطف الأضواء

نشرت قناة النيل الأزرق, “البرومو”, الرسمي لبرنامجها الرمضاني, الأشهر في السودان, “أغاني وأغاني”, والذي تم تصويره لأول مرة خارج أرض الوطن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شهدت النسخة الجديدة من البرنامج الذي تم تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة, عودة بعد الوجوه مع إضافة وجود جديدة إضافة للمطربين الأساسيين في البرنامج منذ سنوات.

النسخة الجديدة جاءت بقيادة السلطانة هدى عربي, أحمد فتح الله “البندول”, إضافة لإنصاف فتحي, وأحمد محمد عوض, وشكر الله عز الدين, وياسر تمتام, ومحمد دفع الله.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد شهدت النسخة عودة عروس الوسط الفني ريماز ميرغني, للمشاركة في البرنامج بعد سنوات من الغياب.

كما عاد أيضاً الفنان فضل أيوب, الذي مازحه المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتشبيهه بقائد الدعم السريع, “حميدتي”, خصوصاً بعد ظهوره بالزي القومي “الجلابية”.

محمد عثمان _ النيلين