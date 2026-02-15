مداراتمنوعات

الصحفية سهير عبد الرحيم: (وزير الخارجية المصري تهرّب من سؤالي حول وفاة أثنين من اللاجئين السودانيين في أقسام الشرطة المصرية وكان رده:”أوضاع السودانين زي الفل”)

2026/02/15
سهير عبد الرحيم2

كشفت الصحفية السودانية, المعروفة سهير عبد الرحيم, عن كواليس ما دار بينها وبين وزير الخارجية المصري, د. بدر عبدالعاطي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الصحفية, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت من خلالها عن مواجهتها لوزير الخارجية المصري, بسؤال مباغت خلال لقاء بأديس أبابا.

وقال سهير عبد الرحيم, في تدوينتها: (وزير الخارجية المصري د. بدر عبدالعاطي يتهرّب من سؤالي حول وفاة أثنين من اللاجئين السودانين في أقسام الشرطة المصرية ويردّ:”أوضاع السودانين زي الفل”.).

محمد عثمان _ النيلين

2026/02/15