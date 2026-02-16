كامل إدريس: مشاركة السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن عززت الدعم الدولي لقضية البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس أن مشاركة وفد السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن جاءت قوية وفاعلة وذات طابع استراتيجي، مشيراً إلى أن الوفد شارك في الفعالية الخاصة بالسودان ونجح في عرض موقف البلاد وتوضيح الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع.

وقال إدريس، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم الدولي صباح اليوم عقب عودته من ميونيخ، إن الوفد أجرى عدداً من اللقاءات الإعلامية والثنائية مع شخصيات من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات أسهمت في تعزيز التفهم الدولي لقضية السودان وكسب دعم واسع للموقف الوطني.

وأشاد رئيس الوزراء بما وصفه بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الترتيبات المشتركة في دعم جهود الاستقرار في السودان.

وجدد إدريس ترحيب الحكومة بكل المبادرات والأفكار الداعمة للسلام، مؤكداً أن السودان منفتح على الحلول السلمية، وأن تحقيق السلام يتطلب المثابرة والعمل المشترك.

وأشار إلى أن الرسالة التي حملها الوفد للعالم تمثلت في التأكيد على وحدة الشعب والجيش، معرباً عن أمله في أن يكون العام الحالي عام سلام وتنمية، وأن يستعيد السودان موقعه المتقدم بين الدول.

سونا