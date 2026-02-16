“وننسى اللي كان”.. ياسمين عبد العزيز تؤدي دور نجمة في دراما رمضان

ساعات قليلة وينطلق سباق مسلسلات شهر رمضان، من خلال عشرات الأعمال التي تتنافس من أجل الاستحواذ على نسبة المشاهدة الأكبر في الموسم الأبرز للدراما.

ياسمين عبد العزيز، التي اعتاد الجمهور على تواجدها في دراما رمضان، تطل عبر شبكة “MBC مصر” للمرة الأولى، من خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

يشاركها بطولة هذا المسلسل كريم فهمي وشيرين رضا وخالد سرحان وإدوارد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

قصة العمل تدور حول “جليلة رسلان”، وهي نجمة سينما وتلفزيون تعيش بريق الشهرة والأضواء، لكنها تعاني في الوقت نفسه من جحيم لا يطاق بسبب منافسيها وطليقها وإخوتها.

ولا تجد بطلة العمل الدعم سوى من “بدر السباعي”، الذي يقوم بدوره كريم فهمي، وهو حارس شخصي ومقاتل اختار العزلة والانضباط بدلاً من الأضواء.

وبسبب اقترابه من “جليلة رسلان” يجد “بدر السباعي” نفسه أمام اختبار يعيد تعريفه لنفسه وحدوده، وهو ما يجعله يخوض صراعاً داخلياً.

شيرين رضا المشاركة في بطولة المسلسل عبرت عن حماسها للتعاون مع ياسمين عبد العزيز، معتبرة أن التعاون بينهما يمثل إضافة مهمة لتجربتها الفنية.

وأوضحت شيرين رضا أنها وجدت في قصة المسلسل عنصر جذب قوي، بعد أن عرض عليها الكاتب عمرو محمود ياسين فكرة العمل والدور الخاص بها.

وتقدم شيرين رضا في المسلسل دور “نهلة العبد” وهي فنانة تدخل في منافسة غير شريفة، وهي نجمة ذكية وطموحة تبدو في ظاهرها شريرة لكنها تتحرك بدافع الخوف على مكانتها ومستقبلها الفني.

الفنان المصري خالد سرحان يقدم في المسلسل دور “شاهر الجبالي”، وهو طليق بطلة العمل ووالد ابنتها “يارا” التي تقوم بدورها الفنانة لينا صوفيا.

