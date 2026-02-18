5 نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لصيام رمضان

قدّم تجمع الرياض الصحي الثاني ضمن حملة “تأكد لصحتك” مجموعة من الإرشادات الصحية الموجهة لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان، بهدف مساعدتهم على صيام آمن ومتوازن.

وتركّز الحملة على توعية المرضى بضرورة ضبط جرعات الأدوية ومواعيد تناولها بما يتناسب مع ساعات الصيام، إضافة إلى متابعة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل دقيق لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

وأوصت المرضى باستشارة الطبيب المعالج قبل بدء الصيام للتأكد من ملاءمته لحالتهم الصحية، إلى جانب وضع خطة غذائية مناسبة بالتعاون مع أخصائي التغذية.

وشددت الحملة على أهمية تناول ثلاث وجبات معتدلة يوميًا موزعة بين الإفطار والسحور للحفاظ على توازن الجسم واستقراره طوال الشهر الفضيل.

ودعت الحملة إلى الاستفادة من خدمات عيادة تأكد عبر تطبيق صحتي للحصول على التوجيهات الصحية اللازمة خلال الشهر الفضيل

أخبار24