التمور أنواع.. مختصون يحددون شروط ووقت تناولها برمضان

لا شك أن الطلب على التمر يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان لا سيما في البلدان العربية.

وتتنوع هذه الفاكهة الغنية بالمواد المفيدة من تمر الخلاص إلى السكري والعجوة والمجدول والبرحي مروراً بالصقعي والخضري والزهدي وغيرها.

أما أعلى أنواع التمور غنى بالسكر فعادة ما تكون التمور الجافة أو شبه الجافة، لأن نسبة الماء فيها قليلة، مما يرفع تركيز السكريات (الغلوكوز + الفركتوز + السكروز).

أكثرها شهرة

ولعل أكثرها شهرة بين تلك الفئة الزهدي، أغنى الأنواع بالسكر بسبب جفافه، إذ يحتوي على نسبة سكريات قد تتجاوز 75–80% من وزنه. كذلك يعد السيفي ضمن تلك الفئة إذ تفوق نسبة السكر فيه الـ 70%.

كما يعتبر المجدول أيضا مرتفع السكريات، إذ يحتوي على نسبة تتراوح بين 65–70%.

وفي السياق، حدد مختصون في الصحة العامة، محاذير اِستهلاك التمر خلال شهر رمضان، خاصَّة على مرضى السكري، حيث ترتبط كميات وتوقيت استهلاكها أساسا بنوع وجودة هذه الفاكهة.

“غني بمضادات الأكسدة”

وقال الدكتور الجزائري، امحمد كواش، إن “التمر من الفواكه التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان، حيث لا تخلو الأطباق الجزائر، وأغلب البلدان الإسلامية منه.

كما أضاف في تصريحات للعربية.نت أن “التمر هو سكر طبيعي، وغني بمضادات الأكسدة، وبعض المعادن المفيدة أيضا، مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، وحتى الكالسيوم والألياف”.

7 حبات

وأكد أن استهلاكه من قبل الأشخاص العاديين الذين لا يعانون من أمراض منصوح به، شرط ألا تتجاوز الكمية المستهلكة يومياً السَّبع حبات كأقصى حد.

أما عند مرضى السكري ممن يستعملون الأنسولين، فأوضح المتحدث أنه “ممنوع تماماً، لكنه مسموح عند الأشخاص الذين يتعاطون الأقراص، على ألا تتجاوز الكمية الحبة إلى 3 حبات كأقصى كمية، ويرافقه شرب للماء، حيث إنَّ التمر يحفز على استهلاك الأنسولين، وحتى امتصاصه بطيء وليس سريعاً”.

إلى ذلك، حذر كواش من الجمع بين التمر، وبين سكريات أخرى زائدة، مثل العصائر والحلويات، لأن هذا يسبب مشاكل صحية كبيرة، حيث يرفع نسبة السكر في الدم، ويؤدي إلى مضاعفات صحية.

رغم ذلك أشار إلى أن “التمر يعطي سعرات حرارية بالنسبة لمرضى السكري الذين يمارسون جهدا بدنيا أو فكريا، حيث يمكن تناول حبة أو 3، والتريث قبل تناول وجبة أخرى، على أن لا تكون هي الأخرى غنية بالسكريات، حيث يمكن تناول سلطة أو حساء”.

وقت تناوله

أما عن توقيت تناوله والأنواع الأقل ضررا على المريض، فقال كواش” يُستحسن أكله في وجبة السُحور، والأفضل أن تكون أجود أنواع التمر، حيث إنَّ الجودة هي التي تحدد آثاره على جسم المصاب بالسكري، كون التمور ذات الجودة العالية، تكون أكثر فائدة، لأنها أغنى بالسكريات الطبيعية والألياف ومضادات الأكسدة”.

ومن بين تلك الأنواع، وفق المتحدث، “دقلة نور، التي ينصح بها لدى المرضى بشكل كبير، كونها غنية بمضادات الأكسدة التي تقضي على الخلايا السرطانية، وعلى الأمراض، وترفع من مستويات المناعة”.

بدوره أشار الدكتور عبد الله ناصري، إلى أنَّ” مرضى السكري من النوع الأول، حيث يكون البنكرياس غير قادر عن إفراز كمية الأنسولين الكافية، ينصحون أصلاً بعدم الصوم، كونهم يحتاجون جرعات متعددة من الأنسولين”.

وبالنسبة للمصابين بالنوع الثاني، فقال: “تكون مقاومة لدى الخلايا لمفعول الأنسولين، فيمكن الصيام، لكن باستشارة من الطبيب”.

وأردف أن “أحسن الأنواع المفضلة لدى مرضى السكري هي تلك التي تحتوي على نسبة أقل من السكر، على غرار العجوة ودقلة نور”.

وختم قائلاً إنه “يفضل تناول التمر مع مصادر بروتين أو دهون صحية على غرار، كونها تبطيء امتصاص السكر، وفي كل الأحوال فإن غنى التمر بالسعرات والسكريات كالجلوكوز والفركتوز، يلزم المريض باستشارة الطبيب”.

العربيه نت