حنان مطاوع تكشف كواليس مشاركتها في دراما رمضان

تعد الفنانة حنان مطاوع واحدة من أبرز نجمات جيلها اللاتي راهنّ على التنوع والعمق في اختياراتهن الفنية، إذ لم تكن يوماً من الباحثات عن البطولة المطلقة بقدر ما كانت تبحث عن الدور المختلف، الشخصية المركبة، والتجربة التي تضيف إلى رصيدها الفني خطوة حقيقية.

وعلى مدار مشوارها، قدمت مطاوع نماذج إنسانية شديدة الخصوصية، تنحاز فيها للتفاصيل الدقيقة والانفعالات الصادقة، وهو ما جعلها تحظى بتقدير نقدي وجماهيري متوازن.

وفي الموسم الرمضاني الحالي، تخوض حنان مطاوع تحدياً استثنائياً بمشاركتها في عملين دفعة واحدة، هما مسلسل “المصيدة” ومسلسل “الكينج”، في خطوة تعكس ثقتها في قدرتها على التنقل بين عوالم درامية مختلفة، وتقديم شخصيات متباينة في الشكل والمضمون.

فبين عمل اجتماعي بطابع خفيف ومختلف، وآخر يحمل طابعاً درامياً أكثر كثافة، تواصل مطاوع تأكيد حضورها كفنانة تؤمن بأن الفن دراسة وبحث قبل أن يكون مجرد أداء أمام الكاميرا. وفي حديثها مع “العربية. نت” تحدثت عن تفاصيل العملين.

مسلسل “لايت”

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن مسلسل “المصيدة”، مؤكدة أنه عمل لايت مكون من 15 حلقة، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة اسمها فريدة تحمل قدراً من الغرابة والحداثة. وقالت إنها استمتعت للغاية بهذه التجربة، مشيرة إلى أن عنصر الغرابة في الفكرة وطبيعة التناول كانا من أكثر الأمور التي جذبتها للمشاركة.

وأوضحت أن العمل خرج بشكل إخراجي جديد، مؤكدة أن المخرج مصطفى أبو سيف يتمتع برؤية خاصة ونظرة مختلفة، وهو ما منح المسلسل طابعاً مميزاً. وأضافت أن “المصيدة” ليس مجرد فكرة تقليدية، بل يحمل معالجة مختلفة وطعماً خاصاً سيشعر به الجمهور عند المشاهدة.

وأكدت مطاوع أن كواليس العمل كانت مريحة للغاية، خاصة مع الفنان خالد سليم، مشيرة إلى أنه شخص مخلص جداً في عمله ويتمتع بأخلاق عالية، وكان بمثابة اكتشاف لها على المستوى المهني. كما أثنت على الفنانة سلوى خطاب، ووصفتها بأنها جادة و”جدعة” وتمتلك حساً كوميدياً خفيف الظل يضفي أجواء إيجابية في مواقع التصوير.

“كيمياء” جمعتها بمحمد إمام

وعن مشاركتها في مسلسل “الكينج” مع الفنان محمد إمام والمخرجة شيرين عادل، قالت حنان إنها تقدم شخصية تدعى “زمزم”، مؤكدة أن العمل مختلف جداً ويحمل طابعاً مميزاً. وأضافت أن هناك كيمياء جميلة جمعتها بمحمد إمام خلال التصوير، معربة عن أملها في أن تصل هذه الحالة إلى الجمهور بشكل صادق.

وأكدت حنان مطاوع أنها دائماً ما تخطط لشخصياتها بدقة، مشيرة إلى أنها تشارك في ورش تمثيل ولديها مدرب تمثيل، لأنها ترى أن الفن علم إلى جانب كونه موهبة. وأضافت أنها تحرص على دراسة الشخصية جيداً، وبنائها خطوة بخطوة، حتى تصل إلى مرحلة استحضارها بكل مشاعرها وتفاصيلها، ليصبح لها صوت وكيان مستقل داخل العمل.

وأشارت إلى أن الشخصيات قد تؤثر في طاقة الممثل، لكنها تتعامل مع الأمر باحترافية، مؤكدة أن كل دور يترك أثراً ما، لكنه جزء من طبيعة العمل الفني.

واختتمت حنان مطاوع حديثها بتمني النجاح لجميع زملائها في الموسم الرمضاني، موضحة أنها لن تتمكن من متابعة الأعمال المعروضة خلال الشهر بسبب جدول التصوير المزدحم، لكنها تحرص بعد انتهاء الموسم على مشاهدة أعمال زملائها، متمنية التوفيق للجميع.

العربيه نت